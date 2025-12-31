- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
11 (61.11%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (38.89%)
En iyi işlem:
5.19 USD
En kötü işlem:
-8.28 USD
Brüt kâr:
42.11 USD (1 394 pips)
Brüt zarar:
-22.13 USD (632 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (15.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.44 USD (3)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
11 (61.11%)
Satış işlemleri:
7 (38.89%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-3.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.89 USD (3)
Aylık büyüme:
7.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.33 USD
Maksimum:
12.45 USD (4.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|762
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.19 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +15.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.42 × 24
|
AltairInc-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.29 × 14
|
BDSwissGlobal-Real03
|6.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|6.43 × 7
|
FBS-Real-4
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|16.40 × 5
Equuity 50$ Lot =0.01
İnceleme yok