Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 6 Just2Trade-Real 0.00 × 1 PurpleTradingSC-02Demo 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.33 × 6 FusionMarkets-Live 0.42 × 24 AltairInc-Live 1.00 × 1 Coinexx-Demo 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 5.29 × 14 BDSwissGlobal-Real03 6.00 × 2 FXPIG-LIVE 6.43 × 7 FBS-Real-4 8.00 × 1 RoboForex-Pro-2 16.40 × 5