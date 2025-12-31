Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 6 Just2Trade-Real 0.00 × 1 PurpleTradingSC-02Demo 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.33 × 6 FusionMarkets-Live 0.42 × 24 AltairInc-Live 1.00 × 1 Coinexx-Demo 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 5.29 × 14 BDSwissGlobal-Real03 6.00 × 2 FXPIG-LIVE 6.43 × 7 FBS-Real-4 8.00 × 1 RoboForex-Pro-2 16.40 × 5