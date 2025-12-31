- Прирост
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
13 (65.00%)
Убыточных трейдов:
7 (35.00%)
Лучший трейд:
5.28 USD
Худший трейд:
-8.28 USD
Общая прибыль:
52.67 USD (1 740 pips)
Общий убыток:
-22.13 USD (632 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (16.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.23 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
17.30%
Макс. загрузка депозита:
7.45%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
13 (65.00%)
Коротких трейдов:
7 (35.00%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
4.05 USD
Средний убыток:
-3.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.89 USD (3)
Прирост в месяц:
12.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.33 USD
Максимальная:
12.45 USD (4.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.94% (12.45 USD)
По эквити:
0.55% (1.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|31
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Лучший трейд: +5.28 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +16.23 USD
Макс. убыток в серии: -9.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.42 × 24
|
AltairInc-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.29 × 14
|
BDSwissGlobal-Real03
|6.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|6.43 × 7
|
FBS-Real-4
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|16.40 × 5
