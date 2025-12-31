- Crescita
Trade:
18
Profit Trade:
11 (61.11%)
Loss Trade:
7 (38.89%)
Best Trade:
5.19 USD
Worst Trade:
-8.28 USD
Profitto lordo:
42.11 USD (1 394 pips)
Perdita lorda:
-22.13 USD (632 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (15.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.44 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
11 (61.11%)
Short Trade:
7 (38.89%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-3.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.89 USD (3)
Crescita mensile:
7.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.33 USD
Massimale:
12.45 USD (4.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|762
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.19 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +15.44 USD
Massima perdita consecutiva: -9.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.42 × 24
|
AltairInc-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.29 × 14
|
BDSwissGlobal-Real03
|6.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|6.43 × 7
|
FBS-Real-4
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|16.40 × 5
Equuity 50$ Lot =0.01
