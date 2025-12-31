- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
20
Gewinntrades:
13 (65.00%)
Verlusttrades:
7 (35.00%)
Bester Trade:
5.28 USD
Schlechtester Trade:
-8.28 USD
Bruttoprofit:
52.67 USD (1 740 pips)
Bruttoverlust:
-22.13 USD (632 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (16.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.23 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
17.30%
Max deposit load:
7.45%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
2.45
Long-Positionen:
13 (65.00%)
Short-Positionen:
7 (35.00%)
Profit-Faktor:
2.38
Mathematische Gewinnerwartung:
1.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-9.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.89 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.22%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.33 USD
Maximaler:
12.45 USD (4.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.94% (12.45 USD)
Kapital:
0.55% (1.48 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|31
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.28 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.42 × 24
|
AltairInc-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.29 × 14
|
BDSwissGlobal-Real03
|6.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|6.43 × 7
|
FBS-Real-4
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|16.40 × 5
Equuity 50$ Lot =0.01
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
12%
0
0
USD
USD
281
USD
USD
4
100%
20
65%
17%
2.38
1.53
USD
USD
5%
1:500