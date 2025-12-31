いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 6 Just2Trade-Real 0.00 × 1 PurpleTradingSC-02Demo 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.33 × 6 FusionMarkets-Live 0.42 × 24 AltairInc-Live 1.00 × 1 Coinexx-Demo 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 5.29 × 14 BDSwissGlobal-Real03 6.00 × 2 FXPIG-LIVE 6.43 × 7 FBS-Real-4 8.00 × 1 RoboForex-Pro-2 16.40 × 5