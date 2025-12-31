- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
13 (65.00%)
損失トレード:
7 (35.00%)
ベストトレード:
5.28 USD
最悪のトレード:
-8.28 USD
総利益:
52.67 USD (1 740 pips)
総損失:
-22.13 USD (632 pips)
最大連続の勝ち:
4 (16.23 USD)
最大連続利益:
16.23 USD (4)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
17.30%
最大入金額:
7.45%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
2.45
長いトレード:
13 (65.00%)
短いトレード:
7 (35.00%)
プロフィットファクター:
2.38
期待されたペイオフ:
1.53 USD
平均利益:
4.05 USD
平均損失:
-3.16 USD
最大連続の負け:
3 (-9.89 USD)
最大連続損失:
-9.89 USD (3)
月間成長:
12.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.33 USD
最大の:
12.45 USD (4.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.94% (12.45 USD)
エクイティによる:
0.55% (1.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|31
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.28 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +16.23 USD
最大連続損失: -9.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.42 × 24
|
AltairInc-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.29 × 14
|
BDSwissGlobal-Real03
|6.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|6.43 × 7
|
FBS-Real-4
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|16.40 × 5
Equuity 50$ Lot =0.01
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
12%
0
0
USD
USD
281
USD
USD
4
100%
20
65%
17%
2.38
1.53
USD
USD
5%
1:500