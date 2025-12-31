- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
13 (65.00%)
Negociações com perda:
7 (35.00%)
Melhor negociação:
5.28 USD
Pior negociação:
-8.28 USD
Lucro bruto:
52.67 USD (1 740 pips)
Perda bruta:
-22.13 USD (632 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (16.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.23 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
17.30%
Depósito máximo carregado:
7.45%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
2.45
Negociações longas:
13 (65.00%)
Negociações curtas:
7 (35.00%)
Fator de lucro:
2.38
Valor esperado:
1.53 USD
Lucro médio:
4.05 USD
Perda média:
-3.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-9.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.89 USD (3)
Crescimento mensal:
12.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.33 USD
Máximo:
12.45 USD (4.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.94% (12.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.55% (1.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|31
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.28 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +16.23 USD
Máxima perda consecutiva: -9.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.42 × 24
|
AltairInc-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.29 × 14
|
BDSwissGlobal-Real03
|6.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|6.43 × 7
|
FBS-Real-4
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|16.40 × 5
Equuity 50$ Lot =0.01
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
281
USD
USD
4
100%
20
65%
17%
2.38
1.53
USD
USD
5%
1:500