Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
13 (65.00%)
Transacciones Irrentables:
7 (35.00%)
Mejor transacción:
5.28 USD
Peor transacción:
-8.28 USD
Beneficio Bruto:
52.67 USD (1 740 pips)
Pérdidas Brutas:
-22.13 USD (632 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (16.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.23 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
17.30%
Carga máxima del depósito:
7.45%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
2.45
Transacciones Largas:
13 (65.00%)
Transacciones Cortas:
7 (35.00%)
Factor de Beneficio:
2.38
Beneficio Esperado:
1.53 USD
Beneficio medio:
4.05 USD
Pérdidas medias:
-3.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-9.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.89 USD (3)
Crecimiento al mes:
12.22%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.33 USD
Máxima:
12.45 USD (4.94%)
Reducción relativa:
De balance:
4.94% (12.45 USD)
De fondos:
0.55% (1.48 USD)
Mejor transacción: +5.28 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +16.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.42 × 24
|
AltairInc-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.29 × 14
|
BDSwissGlobal-Real03
|6.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|6.43 × 7
|
FBS-Real-4
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|16.40 × 5
Equuity 50$ Lot =0.01
