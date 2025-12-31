- 자본
- 축소
트레이드:
24
이익 거래:
14 (58.33%)
손실 거래:
10 (41.67%)
최고의 거래:
5.28 USD
최악의 거래:
-8.28 USD
총 수익:
57.75 USD (1 907 pips)
총 손실:
-29.59 USD (844 pips)
연속 최대 이익:
4 (16.23 USD)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
2.47%
최대 입금량:
7.45%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
42 분
회복 요인:
2.26
롱(주식매수):
15 (62.50%)
숏(주식차입매도):
9 (37.50%)
수익 요인:
1.95
기대수익:
1.17 USD
평균 이익:
4.13 USD
평균 손실:
-2.96 USD
연속 최대 손실:
3 (-9.89 USD)
연속 최대 손실:
-9.89 USD (3)
월별 성장률:
11.26%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.33 USD
최대한의:
12.45 USD (4.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.94% (12.45 USD)
자본금별:
0.98% (2.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|28
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.42 × 24
|
AltairInc-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.29 × 14
|
BDSwissGlobal-Real03
|6.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|6.43 × 7
|
FBS-Real-4
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|16.40 × 5
Equuity 50$ Lot =0.01
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
11%
0
0
USD
USD
278
USD
USD
4
100%
24
58%
2%
1.95
1.17
USD
USD
5%
1:500