- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
13 (65.00%)
亏损交易:
7 (35.00%)
最好交易:
5.28 USD
最差交易:
-8.28 USD
毛利:
52.67 USD (1 740 pips)
毛利亏损:
-22.13 USD (632 pips)
最大连续赢利:
4 (16.23 USD)
最大连续盈利:
16.23 USD (4)
夏普比率:
0.37
交易活动:
17.30%
最大入金加载:
7.45%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
2.45
长期交易:
13 (65.00%)
短期交易:
7 (35.00%)
利润因子:
2.38
预期回报:
1.53 USD
平均利润:
4.05 USD
平均损失:
-3.16 USD
最大连续失误:
3 (-9.89 USD)
最大连续亏损:
-9.89 USD (3)
每月增长:
12.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
10.33 USD
最大值:
12.45 USD (4.94%)
相对跌幅:
结余:
4.94% (12.45 USD)
净值:
0.55% (1.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|31
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.28 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +16.23 USD
最大连续亏损: -9.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 6
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.42 × 24
|
AltairInc-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.29 × 14
|
BDSwissGlobal-Real03
|6.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|6.43 × 7
|
FBS-Real-4
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|16.40 × 5
Equuity 50$ Lot =0.01
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
12%
0
0
USD
USD
281
USD
USD
4
100%
20
65%
17%
2.38
1.53
USD
USD
5%
1:500