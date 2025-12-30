- Büyüme
İşlemler:
3 023
Kârla kapanan işlemler:
2 212 (73.17%)
Zararla kapanan işlemler:
811 (26.83%)
En iyi işlem:
16.31 USD
En kötü işlem:
-78.54 USD
Brüt kâr:
4 763.62 USD (329 733 pips)
Brüt zarar:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (85.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.04 USD (33)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.50%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
2 047 (67.71%)
Satış işlemleri:
976 (32.29%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
2.15 USD
Ortalama zarar:
-4.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-338.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-380.84 USD (22)
Aylık büyüme:
-1.94%
Yıllık tahmin:
-23.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
497.40 USD (14.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.22% (497.40 USD)
Varlığa göre:
0.26% (5.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|336
|AUDUSD
|310
|EURAUD
|239
|EURGBP
|236
|CHFJPY
|232
|NZDCAD
|229
|GBPUSD
|198
|EURCHF
|176
|GBPAUD
|164
|CADJPY
|134
|GBPCAD
|134
|AUDCHF
|115
|EURCAD
|92
|CADCHF
|90
|EURNZD
|88
|EURJPY
|66
|EURUSD
|50
|USDCAD
|46
|GBPCHF
|33
|NZDUSD
|26
|GBPJPY
|13
|AUDNZD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|314
|AUDUSD
|285
|EURAUD
|-102
|EURGBP
|102
|CHFJPY
|131
|NZDCAD
|188
|GBPUSD
|-303
|EURCHF
|215
|GBPAUD
|-105
|CADJPY
|175
|GBPCAD
|155
|AUDCHF
|179
|EURCAD
|41
|CADCHF
|8
|EURNZD
|-23
|EURJPY
|20
|EURUSD
|67
|USDCAD
|43
|GBPCHF
|17
|NZDUSD
|-134
|GBPJPY
|-91
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|17K
|AUDUSD
|14K
|EURAUD
|-3.7K
|EURGBP
|3.8K
|CHFJPY
|16K
|NZDCAD
|15K
|GBPUSD
|-13K
|EURCHF
|6.1K
|GBPAUD
|-2.8K
|CADJPY
|13K
|GBPCAD
|8K
|AUDCHF
|6.6K
|EURCAD
|4.5K
|CADCHF
|647
|EURNZD
|-703
|EURJPY
|3.9K
|EURUSD
|1.8K
|USDCAD
|1.3K
|GBPCHF
|12
|NZDUSD
|-4.9K
|GBPJPY
|-6.9K
|AUDNZD
|654
|AUDJPY
|312
|GBPNZD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.31 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +85.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Boş sözler yok, sadece somut sonuçlar. Sabit kar, günlük küçük çekilmeler, çoğunluğun tercihi. Para çiftleriyle işlem yapıyoruz, küçük lotlar, EA ile manuel ticaret birleşik. Sinyal başlangıç sermayesi 2000 USD. Kopyalama için en az 2000 USD sermaye önerilir; sermayesi fazla olan işlemciler, sermayelerine göre kopyalama kat sayısını ayarlayabilir.
İnceleme yok
