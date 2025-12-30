SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Alpha Strategy V3
Jiao Jiao Li

Alpha Strategy V3

Jiao Jiao Li
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 66%
TradeMaxGlobal-Live9
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 023
Kârla kapanan işlemler:
2 212 (73.17%)
Zararla kapanan işlemler:
811 (26.83%)
En iyi işlem:
16.31 USD
En kötü işlem:
-78.54 USD
Brüt kâr:
4 763.62 USD (329 733 pips)
Brüt zarar:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (85.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.04 USD (33)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.50%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
2 047 (67.71%)
Satış işlemleri:
976 (32.29%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
2.15 USD
Ortalama zarar:
-4.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-338.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-380.84 USD (22)
Aylık büyüme:
-1.94%
Yıllık tahmin:
-23.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
497.40 USD (14.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.22% (497.40 USD)
Varlığa göre:
0.26% (5.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 336
AUDUSD 310
EURAUD 239
EURGBP 236
CHFJPY 232
NZDCAD 229
GBPUSD 198
EURCHF 176
GBPAUD 164
CADJPY 134
GBPCAD 134
AUDCHF 115
EURCAD 92
CADCHF 90
EURNZD 88
EURJPY 66
EURUSD 50
USDCAD 46
GBPCHF 33
NZDUSD 26
GBPJPY 13
AUDNZD 8
AUDJPY 7
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 314
AUDUSD 285
EURAUD -102
EURGBP 102
CHFJPY 131
NZDCAD 188
GBPUSD -303
EURCHF 215
GBPAUD -105
CADJPY 175
GBPCAD 155
AUDCHF 179
EURCAD 41
CADCHF 8
EURNZD -23
EURJPY 20
EURUSD 67
USDCAD 43
GBPCHF 17
NZDUSD -134
GBPJPY -91
AUDNZD 3
AUDJPY 7
GBPNZD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 17K
AUDUSD 14K
EURAUD -3.7K
EURGBP 3.8K
CHFJPY 16K
NZDCAD 15K
GBPUSD -13K
EURCHF 6.1K
GBPAUD -2.8K
CADJPY 13K
GBPCAD 8K
AUDCHF 6.6K
EURCAD 4.5K
CADCHF 647
EURNZD -703
EURJPY 3.9K
EURUSD 1.8K
USDCAD 1.3K
GBPCHF 12
NZDUSD -4.9K
GBPJPY -6.9K
AUDNZD 654
AUDJPY 312
GBPNZD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.31 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +85.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -338.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 24
6.04 × 75
Boş sözler yok, sadece somut sonuçlar. Sabit kar, günlük küçük çekilmeler, çoğunluğun tercihi. Para çiftleriyle işlem yapıyoruz, küçük lotlar, EA ile manuel ticaret birleşik. Sinyal başlangıç sermayesi 2000 USD. Kopyalama için en az 2000 USD sermaye önerilir; sermayesi fazla olan işlemciler, sermayelerine göre kopyalama kat sayısını ayarlayabilir.
İnceleme yok
