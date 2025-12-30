시그널섹션
Jiao Jiao Li

Alpha Strategy V3

Jiao Jiao Li
0 리뷰
안정성
37
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 72%
TradeMaxGlobal-Live9
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 161
이익 거래:
2 319 (73.36%)
손실 거래:
842 (26.64%)
최고의 거래:
16.31 USD
최악의 거래:
-78.54 USD
총 수익:
4 894.26 USD (345 920 pips)
총 손실:
-3 609.03 USD (252 971 pips)
연속 최대 이익:
36 (40.60 USD)
연속 최대 이익:
85.04 USD (33)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.29%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
158
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
2.58
롱(주식매수):
2 111 (66.78%)
숏(주식차입매도):
1 050 (33.22%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
0.41 USD
평균 이익:
2.11 USD
평균 손실:
-4.29 USD
연속 최대 손실:
25 (-338.46 USD)
연속 최대 손실:
-380.84 USD (22)
월별 성장률:
1.12%
연간 예측:
13.56%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
497.40 USD (14.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.22% (497.40 USD)
자본금별:
6.38% (145.88 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 346
AUDUSD 322
EURAUD 252
CHFJPY 244
EURGBP 240
NZDCAD 239
GBPUSD 212
EURCHF 182
GBPAUD 180
GBPCAD 150
CADJPY 134
AUDCHF 119
EURCAD 103
CADCHF 96
EURNZD 88
EURJPY 66
EURUSD 50
USDCAD 46
GBPCHF 34
NZDUSD 26
GBPJPY 16
AUDNZD 8
AUDJPY 7
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 319
AUDUSD 290
EURAUD -90
CHFJPY 135
EURGBP 107
NZDCAD 196
GBPUSD -304
EURCHF 221
GBPAUD -90
GBPCAD 157
CADJPY 175
AUDCHF 183
EURCAD 50
CADCHF 12
EURNZD -23
EURJPY 20
EURUSD 67
USDCAD 43
GBPCHF 19
NZDUSD -134
GBPJPY -85
AUDNZD 3
AUDJPY 7
GBPNZD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 18K
AUDUSD 15K
EURAUD -1.9K
CHFJPY 17K
EURGBP 4.2K
NZDCAD 16K
GBPUSD -13K
EURCHF 6.6K
GBPAUD -711
GBPCAD 8.6K
CADJPY 13K
AUDCHF 7K
EURCAD 5.8K
CADCHF 1K
EURNZD -703
EURJPY 3.9K
EURUSD 1.8K
USDCAD 1.3K
GBPCHF 162
NZDUSD -4.9K
GBPJPY -5.9K
AUDNZD 654
AUDJPY 312
GBPNZD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.31 USD
최악의 거래: -79 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +40.60 USD
연속 최대 손실: -338.46 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMGlobal-Real 24
6.04 × 75
허풍 무용, 실적 위주. 안정 수익, 일상 부손 적음, 모두가 선호하는 선택. 통화페어, 소량로트, EA+수동거래. 시그널 시작금 2000달러, 복제 최소 2000달러. 대규모 자본은 본인 자금에 맞춰 복제배율 조절.
리뷰 없음
