트레이드:
3 161
이익 거래:
2 319 (73.36%)
손실 거래:
842 (26.64%)
최고의 거래:
16.31 USD
최악의 거래:
-78.54 USD
총 수익:
4 894.26 USD (345 920 pips)
총 손실:
-3 609.03 USD (252 971 pips)
연속 최대 이익:
36 (40.60 USD)
연속 최대 이익:
85.04 USD (33)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.29%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
158
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
2.58
롱(주식매수):
2 111 (66.78%)
숏(주식차입매도):
1 050 (33.22%)
수익 요인:
1.36
기대수익:
0.41 USD
평균 이익:
2.11 USD
평균 손실:
-4.29 USD
연속 최대 손실:
25 (-338.46 USD)
연속 최대 손실:
-380.84 USD (22)
월별 성장률:
1.12%
연간 예측:
13.56%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
497.40 USD (14.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.22% (497.40 USD)
자본금별:
6.38% (145.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|346
|AUDUSD
|322
|EURAUD
|252
|CHFJPY
|244
|EURGBP
|240
|NZDCAD
|239
|GBPUSD
|212
|EURCHF
|182
|GBPAUD
|180
|GBPCAD
|150
|CADJPY
|134
|AUDCHF
|119
|EURCAD
|103
|CADCHF
|96
|EURNZD
|88
|EURJPY
|66
|EURUSD
|50
|USDCAD
|46
|GBPCHF
|34
|NZDUSD
|26
|GBPJPY
|16
|AUDNZD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|319
|AUDUSD
|290
|EURAUD
|-90
|CHFJPY
|135
|EURGBP
|107
|NZDCAD
|196
|GBPUSD
|-304
|EURCHF
|221
|GBPAUD
|-90
|GBPCAD
|157
|CADJPY
|175
|AUDCHF
|183
|EURCAD
|50
|CADCHF
|12
|EURNZD
|-23
|EURJPY
|20
|EURUSD
|67
|USDCAD
|43
|GBPCHF
|19
|NZDUSD
|-134
|GBPJPY
|-85
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|18K
|AUDUSD
|15K
|EURAUD
|-1.9K
|CHFJPY
|17K
|EURGBP
|4.2K
|NZDCAD
|16K
|GBPUSD
|-13K
|EURCHF
|6.6K
|GBPAUD
|-711
|GBPCAD
|8.6K
|CADJPY
|13K
|AUDCHF
|7K
|EURCAD
|5.8K
|CADCHF
|1K
|EURNZD
|-703
|EURJPY
|3.9K
|EURUSD
|1.8K
|USDCAD
|1.3K
|GBPCHF
|162
|NZDUSD
|-4.9K
|GBPJPY
|-5.9K
|AUDNZD
|654
|AUDJPY
|312
|GBPNZD
|1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
최고의 거래: +16.31 USD
최악의 거래: -79 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +40.60 USD
연속 최대 손실: -338.46 USD
허풍 무용, 실적 위주. 안정 수익, 일상 부손 적음, 모두가 선호하는 선택. 통화페어, 소량로트, EA+수동거래. 시그널 시작금 2000달러, 복제 최소 2000달러. 대규모 자본은 본인 자금에 맞춰 복제배율 조절.
월별 50 USD
72%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
37
0%
3 161
73%
100%
1.35
0.41
USD
USD
20%
1:400