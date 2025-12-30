信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Alpha Strategy V3
Jiao Jiao Li

Alpha Strategy V3

Jiao Jiao Li
可靠性
36
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 66%
TradeMaxGlobal-Live9
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 031
盈利交易:
2 220 (73.24%)
亏损交易:
811 (26.76%)
最好交易:
16.31 USD
最差交易:
-78.54 USD
毛利:
4 771.00 USD (330 605 pips)
毛利亏损:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
最大连续赢利:
33 (85.04 USD)
最大连续盈利:
85.04 USD (33)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.50%
最近交易:
37 几分钟前
每周交易:
114
平均持有时间:
21 小时
采收率:
2.42
长期交易:
2 050 (67.63%)
短期交易:
981 (32.37%)
利润因子:
1.34
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
2.15 USD
平均损失:
-4.40 USD
最大连续失误:
25 (-338.46 USD)
最大连续亏损:
-380.84 USD (22)
每月增长:
-1.61%
年度预测:
-19.53%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
497.40 USD (14.38%)
相对跌幅:
结余:
20.22% (497.40 USD)
净值:
0.26% (5.66 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 337
AUDUSD 312
EURAUD 239
EURGBP 236
CHFJPY 232
NZDCAD 231
GBPUSD 198
EURCHF 178
GBPAUD 164
GBPCAD 135
CADJPY 134
AUDCHF 115
EURCAD 92
CADCHF 90
EURNZD 88
EURJPY 66
EURUSD 50
USDCAD 46
GBPCHF 33
NZDUSD 26
GBPJPY 13
AUDNZD 8
AUDJPY 7
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 315
AUDUSD 286
EURAUD -102
EURGBP 102
CHFJPY 131
NZDCAD 189
GBPUSD -303
EURCHF 217
GBPAUD -105
GBPCAD 157
CADJPY 175
AUDCHF 179
EURCAD 41
CADCHF 8
EURNZD -23
EURJPY 20
EURUSD 67
USDCAD 43
GBPCHF 17
NZDUSD -134
GBPJPY -91
AUDNZD 3
AUDJPY 7
GBPNZD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 17K
AUDUSD 15K
EURAUD -3.7K
EURGBP 3.8K
CHFJPY 16K
NZDCAD 15K
GBPUSD -13K
EURCHF 6.3K
GBPAUD -2.8K
GBPCAD 8.3K
CADJPY 13K
AUDCHF 6.6K
EURCAD 4.5K
CADCHF 647
EURNZD -703
EURJPY 3.9K
EURUSD 1.8K
USDCAD 1.3K
GBPCHF 12
NZDUSD -4.9K
GBPJPY -6.9K
AUDNZD 654
AUDJPY 312
GBPNZD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.31 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +85.04 USD
最大连续亏损: -338.46 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMGlobal-Real 24
6.04 × 75
不玩虚只看实，稳定盈利，日常浮亏小，大众优选。做货币对，小单量，ea+人工。信号起始资金2000，建议最低2000起跟单，资金体量大的可以根据资金调整跟单倍数。
没有评论
