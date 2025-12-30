- 成长
交易:
3 031
盈利交易:
2 220 (73.24%)
亏损交易:
811 (26.76%)
最好交易:
16.31 USD
最差交易:
-78.54 USD
毛利:
4 771.00 USD (330 605 pips)
毛利亏损:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
最大连续赢利:
33 (85.04 USD)
最大连续盈利:
85.04 USD (33)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.50%
最近交易:
37 几分钟前
每周交易:
114
平均持有时间:
21 小时
采收率:
2.42
长期交易:
2 050 (67.63%)
短期交易:
981 (32.37%)
利润因子:
1.34
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
2.15 USD
平均损失:
-4.40 USD
最大连续失误:
25 (-338.46 USD)
最大连续亏损:
-380.84 USD (22)
每月增长:
-1.61%
年度预测:
-19.53%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
497.40 USD (14.38%)
相对跌幅:
结余:
20.22% (497.40 USD)
净值:
0.26% (5.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|337
|AUDUSD
|312
|EURAUD
|239
|EURGBP
|236
|CHFJPY
|232
|NZDCAD
|231
|GBPUSD
|198
|EURCHF
|178
|GBPAUD
|164
|GBPCAD
|135
|CADJPY
|134
|AUDCHF
|115
|EURCAD
|92
|CADCHF
|90
|EURNZD
|88
|EURJPY
|66
|EURUSD
|50
|USDCAD
|46
|GBPCHF
|33
|NZDUSD
|26
|GBPJPY
|13
|AUDNZD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|315
|AUDUSD
|286
|EURAUD
|-102
|EURGBP
|102
|CHFJPY
|131
|NZDCAD
|189
|GBPUSD
|-303
|EURCHF
|217
|GBPAUD
|-105
|GBPCAD
|157
|CADJPY
|175
|AUDCHF
|179
|EURCAD
|41
|CADCHF
|8
|EURNZD
|-23
|EURJPY
|20
|EURUSD
|67
|USDCAD
|43
|GBPCHF
|17
|NZDUSD
|-134
|GBPJPY
|-91
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|17K
|AUDUSD
|15K
|EURAUD
|-3.7K
|EURGBP
|3.8K
|CHFJPY
|16K
|NZDCAD
|15K
|GBPUSD
|-13K
|EURCHF
|6.3K
|GBPAUD
|-2.8K
|GBPCAD
|8.3K
|CADJPY
|13K
|AUDCHF
|6.6K
|EURCAD
|4.5K
|CADCHF
|647
|EURNZD
|-703
|EURJPY
|3.9K
|EURUSD
|1.8K
|USDCAD
|1.3K
|GBPCHF
|12
|NZDUSD
|-4.9K
|GBPJPY
|-6.9K
|AUDNZD
|654
|AUDJPY
|312
|GBPNZD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
最好交易: +16.31 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +85.04 USD
最大连续亏损: -338.46 USD
不玩虚只看实，稳定盈利，日常浮亏小，大众优选。做货币对，小单量，ea+人工。信号起始资金2000，建议最低2000起跟单，资金体量大的可以根据资金调整跟单倍数。
