Trades insgesamt:
3 032
Gewinntrades:
2 221 (73.25%)
Verlusttrades:
811 (26.75%)
Bester Trade:
16.31 USD
Schlechtester Trade:
-78.54 USD
Bruttoprofit:
4 772.11 USD (330 780 pips)
Bruttoverlust:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (85.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
85.04 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.50%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
114
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
2.43
Long-Positionen:
2 050 (67.61%)
Short-Positionen:
982 (32.39%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-338.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-380.84 USD (22)
Wachstum pro Monat :
-1.56%
Jahresprognose:
-18.93%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
497.40 USD (14.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.22% (497.40 USD)
Kapital:
0.26% (5.66 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|337
|AUDUSD
|312
|EURAUD
|240
|EURGBP
|236
|CHFJPY
|232
|NZDCAD
|231
|GBPUSD
|198
|EURCHF
|178
|GBPAUD
|164
|GBPCAD
|135
|CADJPY
|134
|AUDCHF
|115
|EURCAD
|92
|CADCHF
|90
|EURNZD
|88
|EURJPY
|66
|EURUSD
|50
|USDCAD
|46
|GBPCHF
|33
|NZDUSD
|26
|GBPJPY
|13
|AUDNZD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|315
|AUDUSD
|286
|EURAUD
|-101
|EURGBP
|102
|CHFJPY
|131
|NZDCAD
|189
|GBPUSD
|-303
|EURCHF
|217
|GBPAUD
|-105
|GBPCAD
|157
|CADJPY
|175
|AUDCHF
|179
|EURCAD
|41
|CADCHF
|8
|EURNZD
|-23
|EURJPY
|20
|EURUSD
|67
|USDCAD
|43
|GBPCHF
|17
|NZDUSD
|-134
|GBPJPY
|-91
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|17K
|AUDUSD
|15K
|EURAUD
|-3.5K
|EURGBP
|3.8K
|CHFJPY
|16K
|NZDCAD
|15K
|GBPUSD
|-13K
|EURCHF
|6.3K
|GBPAUD
|-2.8K
|GBPCAD
|8.3K
|CADJPY
|13K
|AUDCHF
|6.6K
|EURCAD
|4.5K
|CADCHF
|647
|EURNZD
|-703
|EURJPY
|3.9K
|EURUSD
|1.8K
|USDCAD
|1.3K
|GBPCHF
|12
|NZDUSD
|-4.9K
|GBPJPY
|-6.9K
|AUDNZD
|654
|AUDJPY
|312
|GBPNZD
|1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Bester Trade: +16.31 USD
Schlechtester Trade: -79 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +85.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -338.46 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
XMGlobal-Real 24
|6.04 × 75
Keine Floskeln, nur Fakten. Stabile Gewinne, minimale tägliche Drawdowns, Favorit aller Trader. Währungspaare, kleine Lots, EA + manuelles Trading. Signal-Startkapital 2000 USD, Mindestkopierkapital 2000 USD. Großkapitalisten passen das Kopierverhältnis nach Kapital an.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
66%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
37
0%
3 032
73%
100%
1.33
0.40
USD
USD
20%
1:400