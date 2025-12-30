SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Alpha Strategy V3
Jiao Jiao Li

Alpha Strategy V3

Jiao Jiao Li
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 66%
TradeMaxGlobal-Live9
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 032
Gewinntrades:
2 221 (73.25%)
Verlusttrades:
811 (26.75%)
Bester Trade:
16.31 USD
Schlechtester Trade:
-78.54 USD
Bruttoprofit:
4 772.11 USD (330 780 pips)
Bruttoverlust:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (85.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
85.04 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.50%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
114
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
2.43
Long-Positionen:
2 050 (67.61%)
Short-Positionen:
982 (32.39%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-338.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-380.84 USD (22)
Wachstum pro Monat :
-1.56%
Jahresprognose:
-18.93%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
497.40 USD (14.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.22% (497.40 USD)
Kapital:
0.26% (5.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 337
AUDUSD 312
EURAUD 240
EURGBP 236
CHFJPY 232
NZDCAD 231
GBPUSD 198
EURCHF 178
GBPAUD 164
GBPCAD 135
CADJPY 134
AUDCHF 115
EURCAD 92
CADCHF 90
EURNZD 88
EURJPY 66
EURUSD 50
USDCAD 46
GBPCHF 33
NZDUSD 26
GBPJPY 13
AUDNZD 8
AUDJPY 7
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 315
AUDUSD 286
EURAUD -101
EURGBP 102
CHFJPY 131
NZDCAD 189
GBPUSD -303
EURCHF 217
GBPAUD -105
GBPCAD 157
CADJPY 175
AUDCHF 179
EURCAD 41
CADCHF 8
EURNZD -23
EURJPY 20
EURUSD 67
USDCAD 43
GBPCHF 17
NZDUSD -134
GBPJPY -91
AUDNZD 3
AUDJPY 7
GBPNZD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 17K
AUDUSD 15K
EURAUD -3.5K
EURGBP 3.8K
CHFJPY 16K
NZDCAD 15K
GBPUSD -13K
EURCHF 6.3K
GBPAUD -2.8K
GBPCAD 8.3K
CADJPY 13K
AUDCHF 6.6K
EURCAD 4.5K
CADCHF 647
EURNZD -703
EURJPY 3.9K
EURUSD 1.8K
USDCAD 1.3K
GBPCHF 12
NZDUSD -4.9K
GBPJPY -6.9K
AUDNZD 654
AUDJPY 312
GBPNZD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.31 USD
Schlechtester Trade: -79 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +85.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -338.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-Real 24
6.04 × 75
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Floskeln, nur Fakten. Stabile Gewinne, minimale tägliche Drawdowns, Favorit aller Trader. Währungspaare, kleine Lots, EA + manuelles Trading. Signal-Startkapital 2000 USD, Mindestkopierkapital 2000 USD. Großkapitalisten passen das Kopierverhältnis nach Kapital an.
Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Alpha Strategy V3
50 USD pro Monat
66%
0
0
USD
2.2K
USD
37
0%
3 032
73%
100%
1.33
0.40
USD
20%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.