SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Alpha Strategy V3
Jiao Jiao Li

Alpha Strategy V3

Jiao Jiao Li
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 66%
TradeMaxGlobal-Live9
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 023
Bénéfice trades:
2 212 (73.17%)
Perte trades:
811 (26.83%)
Meilleure transaction:
16.31 USD
Pire transaction:
-78.54 USD
Bénéfice brut:
4 763.62 USD (329 733 pips)
Perte brute:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (85.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85.04 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.50%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
113
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
2.41
Longs trades:
2 047 (67.71%)
Courts trades:
976 (32.29%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.40 USD
Bénéfice moyen:
2.15 USD
Perte moyenne:
-4.40 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-338.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-380.84 USD (22)
Croissance mensuelle:
-1.94%
Prévision annuelle:
-23.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
497.40 USD (14.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.22% (497.40 USD)
Par fonds propres:
0.26% (5.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 336
AUDUSD 310
EURAUD 239
EURGBP 236
CHFJPY 232
NZDCAD 229
GBPUSD 198
EURCHF 176
GBPAUD 164
CADJPY 134
GBPCAD 134
AUDCHF 115
EURCAD 92
CADCHF 90
EURNZD 88
EURJPY 66
EURUSD 50
USDCAD 46
GBPCHF 33
NZDUSD 26
GBPJPY 13
AUDNZD 8
AUDJPY 7
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 314
AUDUSD 285
EURAUD -102
EURGBP 102
CHFJPY 131
NZDCAD 188
GBPUSD -303
EURCHF 215
GBPAUD -105
CADJPY 175
GBPCAD 155
AUDCHF 179
EURCAD 41
CADCHF 8
EURNZD -23
EURJPY 20
EURUSD 67
USDCAD 43
GBPCHF 17
NZDUSD -134
GBPJPY -91
AUDNZD 3
AUDJPY 7
GBPNZD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 17K
AUDUSD 14K
EURAUD -3.7K
EURGBP 3.8K
CHFJPY 16K
NZDCAD 15K
GBPUSD -13K
EURCHF 6.1K
GBPAUD -2.8K
CADJPY 13K
GBPCAD 8K
AUDCHF 6.6K
EURCAD 4.5K
CADCHF 647
EURNZD -703
EURJPY 3.9K
EURUSD 1.8K
USDCAD 1.3K
GBPCHF 12
NZDUSD -4.9K
GBPJPY -6.9K
AUDNZD 654
AUDJPY 312
GBPNZD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.31 USD
Pire transaction: -79 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +85.04 USD
Perte consécutive maximale: -338.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 24
6.04 × 75
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Pas de bla-bla, que des faits. Profit stable, minimales pertes quotidiennes, favori de tous. Paires de devises, petits lots, EA + trading manuel. Capital initial du signal 2000 USD, copy-trading min 2000 USD. Grands capitaux ajustez le multiplicateur selon vos fonds.
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Alpha Strategy V3
50 USD par mois
66%
0
0
USD
2.2K
USD
36
0%
3 023
73%
100%
1.33
0.40
USD
20%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.