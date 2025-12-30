- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 023
Profit Trade:
2 212 (73.17%)
Loss Trade:
811 (26.83%)
Best Trade:
16.31 USD
Worst Trade:
-78.54 USD
Profitto lordo:
4 763.62 USD (329 733 pips)
Perdita lorda:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (85.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.04 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.50%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.41
Long Trade:
2 047 (67.71%)
Short Trade:
976 (32.29%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
2.15 USD
Perdita media:
-4.40 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-338.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-380.84 USD (22)
Crescita mensile:
-1.94%
Previsione annuale:
-23.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
497.40 USD (14.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.22% (497.40 USD)
Per equità:
0.26% (5.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|336
|AUDUSD
|310
|EURAUD
|239
|EURGBP
|236
|CHFJPY
|232
|NZDCAD
|229
|GBPUSD
|198
|EURCHF
|176
|GBPAUD
|164
|CADJPY
|134
|GBPCAD
|134
|AUDCHF
|115
|EURCAD
|92
|CADCHF
|90
|EURNZD
|88
|EURJPY
|66
|EURUSD
|50
|USDCAD
|46
|GBPCHF
|33
|NZDUSD
|26
|GBPJPY
|13
|AUDNZD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|314
|AUDUSD
|285
|EURAUD
|-102
|EURGBP
|102
|CHFJPY
|131
|NZDCAD
|188
|GBPUSD
|-303
|EURCHF
|215
|GBPAUD
|-105
|CADJPY
|175
|GBPCAD
|155
|AUDCHF
|179
|EURCAD
|41
|CADCHF
|8
|EURNZD
|-23
|EURJPY
|20
|EURUSD
|67
|USDCAD
|43
|GBPCHF
|17
|NZDUSD
|-134
|GBPJPY
|-91
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|17K
|AUDUSD
|14K
|EURAUD
|-3.7K
|EURGBP
|3.8K
|CHFJPY
|16K
|NZDCAD
|15K
|GBPUSD
|-13K
|EURCHF
|6.1K
|GBPAUD
|-2.8K
|CADJPY
|13K
|GBPCAD
|8K
|AUDCHF
|6.6K
|EURCAD
|4.5K
|CADCHF
|647
|EURNZD
|-703
|EURJPY
|3.9K
|EURUSD
|1.8K
|USDCAD
|1.3K
|GBPCHF
|12
|NZDUSD
|-4.9K
|GBPJPY
|-6.9K
|AUDNZD
|654
|AUDJPY
|312
|GBPNZD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.31 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +85.04 USD
Massima perdita consecutiva: -338.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 24
|6.04 × 75
Niente chiacchiere, solo fatti. Profitto stabile, minime perdite giornaliere, favorito di tutti. Coppie di valute, lotti piccoli, EA + trading manuale. Capitale iniziale segnale 2000 USD, copy minimo 2000 USD. Grandi capitali regolate il moltiplicatore secondo i vostri fondi.
