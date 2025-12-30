SegnaliSezioni
Jiao Jiao Li

Alpha Strategy V3

Jiao Jiao Li
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 66%
TradeMaxGlobal-Live9
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 023
Profit Trade:
2 212 (73.17%)
Loss Trade:
811 (26.83%)
Best Trade:
16.31 USD
Worst Trade:
-78.54 USD
Profitto lordo:
4 763.62 USD (329 733 pips)
Perdita lorda:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (85.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.04 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.50%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.41
Long Trade:
2 047 (67.71%)
Short Trade:
976 (32.29%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
2.15 USD
Perdita media:
-4.40 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-338.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-380.84 USD (22)
Crescita mensile:
-1.94%
Previsione annuale:
-23.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
497.40 USD (14.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.22% (497.40 USD)
Per equità:
0.26% (5.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 336
AUDUSD 310
EURAUD 239
EURGBP 236
CHFJPY 232
NZDCAD 229
GBPUSD 198
EURCHF 176
GBPAUD 164
CADJPY 134
GBPCAD 134
AUDCHF 115
EURCAD 92
CADCHF 90
EURNZD 88
EURJPY 66
EURUSD 50
USDCAD 46
GBPCHF 33
NZDUSD 26
GBPJPY 13
AUDNZD 8
AUDJPY 7
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 314
AUDUSD 285
EURAUD -102
EURGBP 102
CHFJPY 131
NZDCAD 188
GBPUSD -303
EURCHF 215
GBPAUD -105
CADJPY 175
GBPCAD 155
AUDCHF 179
EURCAD 41
CADCHF 8
EURNZD -23
EURJPY 20
EURUSD 67
USDCAD 43
GBPCHF 17
NZDUSD -134
GBPJPY -91
AUDNZD 3
AUDJPY 7
GBPNZD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 17K
AUDUSD 14K
EURAUD -3.7K
EURGBP 3.8K
CHFJPY 16K
NZDCAD 15K
GBPUSD -13K
EURCHF 6.1K
GBPAUD -2.8K
CADJPY 13K
GBPCAD 8K
AUDCHF 6.6K
EURCAD 4.5K
CADCHF 647
EURNZD -703
EURJPY 3.9K
EURUSD 1.8K
USDCAD 1.3K
GBPCHF 12
NZDUSD -4.9K
GBPJPY -6.9K
AUDNZD 654
AUDJPY 312
GBPNZD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.31 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +85.04 USD
Massima perdita consecutiva: -338.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 24
6.04 × 75
Niente chiacchiere, solo fatti. Profitto stabile, minime perdite giornaliere, favorito di tutti. Coppie di valute, lotti piccoli, EA + trading manuale. Capitale iniziale segnale 2000 USD, copy minimo 2000 USD. Grandi capitali regolate il moltiplicatore secondo i vostri fondi.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Alpha Strategy V3
50USD al mese
66%
0
0
USD
2.2K
USD
36
0%
3 023
73%
100%
1.33
0.40
USD
20%
1:400
Copia

