いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

空疎な言葉は排し、実際の成果に徹底的にこだわる。安定的な収益性を実現し、日常のフローティングロスを最小限に抑え、大多数トレーダーに推奨の選択肢。通貨ペアを専門対象とし、小口ロットでトレードを展開し、EA トレードと手動トレードを組み合わせ運用。本シグナル初期運用資金は 2000 ドル、複製トレード推奨最低資金額は 2000 ドル。資金規模が大きいトレーダーは、自身の保有資金規模に応じて、複製トレードの倍率を適宜調整することができる。

