- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 031
利益トレード:
2 220 (73.24%)
損失トレード:
811 (26.76%)
ベストトレード:
16.31 USD
最悪のトレード:
-78.54 USD
総利益:
4 771.00 USD (330 605 pips)
総損失:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
最大連続の勝ち:
33 (85.04 USD)
最大連続利益:
85.04 USD (33)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.50%
最近のトレード:
5 分前
1週間当たりの取引:
115
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
2.42
長いトレード:
2 050 (67.63%)
短いトレード:
981 (32.37%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
2.15 USD
平均損失:
-4.40 USD
最大連続の負け:
25 (-338.46 USD)
最大連続損失:
-380.84 USD (22)
月間成長:
-1.61%
年間予想:
-19.53%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
497.40 USD (14.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.22% (497.40 USD)
エクイティによる:
0.26% (5.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|337
|AUDUSD
|312
|EURAUD
|239
|EURGBP
|236
|CHFJPY
|232
|NZDCAD
|231
|GBPUSD
|198
|EURCHF
|178
|GBPAUD
|164
|GBPCAD
|135
|CADJPY
|134
|AUDCHF
|115
|EURCAD
|92
|CADCHF
|90
|EURNZD
|88
|EURJPY
|66
|EURUSD
|50
|USDCAD
|46
|GBPCHF
|33
|NZDUSD
|26
|GBPJPY
|13
|AUDNZD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|315
|AUDUSD
|286
|EURAUD
|-102
|EURGBP
|102
|CHFJPY
|131
|NZDCAD
|189
|GBPUSD
|-303
|EURCHF
|217
|GBPAUD
|-105
|GBPCAD
|157
|CADJPY
|175
|AUDCHF
|179
|EURCAD
|41
|CADCHF
|8
|EURNZD
|-23
|EURJPY
|20
|EURUSD
|67
|USDCAD
|43
|GBPCHF
|17
|NZDUSD
|-134
|GBPJPY
|-91
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|17K
|AUDUSD
|15K
|EURAUD
|-3.7K
|EURGBP
|3.8K
|CHFJPY
|16K
|NZDCAD
|15K
|GBPUSD
|-13K
|EURCHF
|6.3K
|GBPAUD
|-2.8K
|GBPCAD
|8.3K
|CADJPY
|13K
|AUDCHF
|6.6K
|EURCAD
|4.5K
|CADCHF
|647
|EURNZD
|-703
|EURJPY
|3.9K
|EURUSD
|1.8K
|USDCAD
|1.3K
|GBPCHF
|12
|NZDUSD
|-4.9K
|GBPJPY
|-6.9K
|AUDNZD
|654
|AUDJPY
|312
|GBPNZD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.31 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +85.04 USD
最大連続損失: -338.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-Real 24
|6.04 × 75
空疎な言葉は排し、実際の成果に徹底的にこだわる。安定的な収益性を実現し、日常のフローティングロスを最小限に抑え、大多数トレーダーに推奨の選択肢。通貨ペアを専門対象とし、小口ロットでトレードを展開し、EA トレードと手動トレードを組み合わせ運用。本シグナル初期運用資金は 2000 ドル、複製トレード推奨最低資金額は 2000 ドル。資金規模が大きいトレーダーは、自身の保有資金規模に応じて、複製トレードの倍率を適宜調整することができる。
