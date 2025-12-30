シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Alpha Strategy V3
Jiao Jiao Li

Alpha Strategy V3

Jiao Jiao Li
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 66%
TradeMaxGlobal-Live9
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 031
利益トレード:
2 220 (73.24%)
損失トレード:
811 (26.76%)
ベストトレード:
16.31 USD
最悪のトレード:
-78.54 USD
総利益:
4 771.00 USD (330 605 pips)
総損失:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
最大連続の勝ち:
33 (85.04 USD)
最大連続利益:
85.04 USD (33)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.50%
最近のトレード:
5 分前
1週間当たりの取引:
115
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
2.42
長いトレード:
2 050 (67.63%)
短いトレード:
981 (32.37%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
2.15 USD
平均損失:
-4.40 USD
最大連続の負け:
25 (-338.46 USD)
最大連続損失:
-380.84 USD (22)
月間成長:
-1.61%
年間予想:
-19.53%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
497.40 USD (14.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.22% (497.40 USD)
エクイティによる:
0.26% (5.66 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 337
AUDUSD 312
EURAUD 239
EURGBP 236
CHFJPY 232
NZDCAD 231
GBPUSD 198
EURCHF 178
GBPAUD 164
GBPCAD 135
CADJPY 134
AUDCHF 115
EURCAD 92
CADCHF 90
EURNZD 88
EURJPY 66
EURUSD 50
USDCAD 46
GBPCHF 33
NZDUSD 26
GBPJPY 13
AUDNZD 8
AUDJPY 7
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 315
AUDUSD 286
EURAUD -102
EURGBP 102
CHFJPY 131
NZDCAD 189
GBPUSD -303
EURCHF 217
GBPAUD -105
GBPCAD 157
CADJPY 175
AUDCHF 179
EURCAD 41
CADCHF 8
EURNZD -23
EURJPY 20
EURUSD 67
USDCAD 43
GBPCHF 17
NZDUSD -134
GBPJPY -91
AUDNZD 3
AUDJPY 7
GBPNZD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 17K
AUDUSD 15K
EURAUD -3.7K
EURGBP 3.8K
CHFJPY 16K
NZDCAD 15K
GBPUSD -13K
EURCHF 6.3K
GBPAUD -2.8K
GBPCAD 8.3K
CADJPY 13K
AUDCHF 6.6K
EURCAD 4.5K
CADCHF 647
EURNZD -703
EURJPY 3.9K
EURUSD 1.8K
USDCAD 1.3K
GBPCHF 12
NZDUSD -4.9K
GBPJPY -6.9K
AUDNZD 654
AUDJPY 312
GBPNZD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.31 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +85.04 USD
最大連続損失: -338.46 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMGlobal-Real 24
6.04 × 75
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
空疎な言葉は排し、実際の成果に徹底的にこだわる。安定的な収益性を実現し、日常のフローティングロスを最小限に抑え、大多数トレーダーに推奨の選択肢。通貨ペアを専門対象とし、小口ロットでトレードを展開し、EA トレードと手動トレードを組み合わせ運用。本シグナル初期運用資金は 2000 ドル、複製トレード推奨最低資金額は 2000 ドル。資金規模が大きいトレーダーは、自身の保有資金規模に応じて、複製トレードの倍率を適宜調整することができる。
レビューなし
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Alpha Strategy V3
50 USD/月
66%
0
0
USD
2.2K
USD
37
0%
3 031
73%
100%
1.33
0.40
USD
20%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください