Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Мы не занимаемся пустыми обещаниями, ориентируемся исключительно на реальные результаты. Стабильная прибыльность с незначительными ежедневными просадками – оптимальный вариант для широкого круга трейдеров. Специализируемся на валютных парах, работаем с небольшими позициями, сочетая работу советника (ЭА) и ручной торговли. Стартовый капитал сигнала составляет 2000 долларов, минимальный рекомендуемый капитал для подключения к копированию – 2000 долларов. Для трейдеров с крупными суммами капитала предусмотрена возможность корректировки коэффициента копирования в зависимости от размера их инвестиций.

