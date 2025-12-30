- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 025
Прибыльных трейдов:
2 214 (73.19%)
Убыточных трейдов:
811 (26.81%)
Лучший трейд:
16.31 USD
Худший трейд:
-78.54 USD
Общая прибыль:
4 764.78 USD (329 912 pips)
Общий убыток:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (85.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.04 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.50%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
112
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
2 047 (67.67%)
Коротких трейдов:
978 (32.33%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
2.15 USD
Средний убыток:
-4.40 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-338.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-380.84 USD (22)
Прирост в месяц:
-1.89%
Годовой прогноз:
-22.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
497.40 USD (14.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.22% (497.40 USD)
По эквити:
0.26% (5.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|336
|AUDUSD
|310
|EURAUD
|239
|EURGBP
|236
|CHFJPY
|232
|NZDCAD
|231
|GBPUSD
|198
|EURCHF
|176
|GBPAUD
|164
|CADJPY
|134
|GBPCAD
|134
|AUDCHF
|115
|EURCAD
|92
|CADCHF
|90
|EURNZD
|88
|EURJPY
|66
|EURUSD
|50
|USDCAD
|46
|GBPCHF
|33
|NZDUSD
|26
|GBPJPY
|13
|AUDNZD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|314
|AUDUSD
|285
|EURAUD
|-102
|EURGBP
|102
|CHFJPY
|131
|NZDCAD
|189
|GBPUSD
|-303
|EURCHF
|215
|GBPAUD
|-105
|CADJPY
|175
|GBPCAD
|155
|AUDCHF
|179
|EURCAD
|41
|CADCHF
|8
|EURNZD
|-23
|EURJPY
|20
|EURUSD
|67
|USDCAD
|43
|GBPCHF
|17
|NZDUSD
|-134
|GBPJPY
|-91
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|17K
|AUDUSD
|14K
|EURAUD
|-3.7K
|EURGBP
|3.8K
|CHFJPY
|16K
|NZDCAD
|15K
|GBPUSD
|-13K
|EURCHF
|6.1K
|GBPAUD
|-2.8K
|CADJPY
|13K
|GBPCAD
|8K
|AUDCHF
|6.6K
|EURCAD
|4.5K
|CADCHF
|647
|EURNZD
|-703
|EURJPY
|3.9K
|EURUSD
|1.8K
|USDCAD
|1.3K
|GBPCHF
|12
|NZDUSD
|-4.9K
|GBPJPY
|-6.9K
|AUDNZD
|654
|AUDJPY
|312
|GBPNZD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.31 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +85.04 USD
Макс. убыток в серии: -338.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 24
|6.04 × 75
Мы не занимаемся пустыми обещаниями, ориентируемся исключительно на реальные результаты. Стабильная прибыльность с незначительными ежедневными просадками – оптимальный вариант для широкого круга трейдеров. Специализируемся на валютных парах, работаем с небольшими позициями, сочетая работу советника (ЭА) и ручной торговли. Стартовый капитал сигнала составляет 2000 долларов, минимальный рекомендуемый капитал для подключения к копированию – 2000 долларов. Для трейдеров с крупными суммами капитала предусмотрена возможность корректировки коэффициента копирования в зависимости от размера их инвестиций.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
66%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
36
0%
3 025
73%
100%
1.33
0.40
USD
USD
20%
1:400