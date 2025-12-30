СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Alpha Strategy V3
Jiao Jiao Li

Alpha Strategy V3

Jiao Jiao Li
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 66%
TradeMaxGlobal-Live9
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 025
Прибыльных трейдов:
2 214 (73.19%)
Убыточных трейдов:
811 (26.81%)
Лучший трейд:
16.31 USD
Худший трейд:
-78.54 USD
Общая прибыль:
4 764.78 USD (329 912 pips)
Общий убыток:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (85.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
85.04 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.50%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
112
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
2 047 (67.67%)
Коротких трейдов:
978 (32.33%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
2.15 USD
Средний убыток:
-4.40 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-338.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-380.84 USD (22)
Прирост в месяц:
-1.89%
Годовой прогноз:
-22.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
497.40 USD (14.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.22% (497.40 USD)
По эквити:
0.26% (5.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 336
AUDUSD 310
EURAUD 239
EURGBP 236
CHFJPY 232
NZDCAD 231
GBPUSD 198
EURCHF 176
GBPAUD 164
CADJPY 134
GBPCAD 134
AUDCHF 115
EURCAD 92
CADCHF 90
EURNZD 88
EURJPY 66
EURUSD 50
USDCAD 46
GBPCHF 33
NZDUSD 26
GBPJPY 13
AUDNZD 8
AUDJPY 7
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 314
AUDUSD 285
EURAUD -102
EURGBP 102
CHFJPY 131
NZDCAD 189
GBPUSD -303
EURCHF 215
GBPAUD -105
CADJPY 175
GBPCAD 155
AUDCHF 179
EURCAD 41
CADCHF 8
EURNZD -23
EURJPY 20
EURUSD 67
USDCAD 43
GBPCHF 17
NZDUSD -134
GBPJPY -91
AUDNZD 3
AUDJPY 7
GBPNZD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 17K
AUDUSD 14K
EURAUD -3.7K
EURGBP 3.8K
CHFJPY 16K
NZDCAD 15K
GBPUSD -13K
EURCHF 6.1K
GBPAUD -2.8K
CADJPY 13K
GBPCAD 8K
AUDCHF 6.6K
EURCAD 4.5K
CADCHF 647
EURNZD -703
EURJPY 3.9K
EURUSD 1.8K
USDCAD 1.3K
GBPCHF 12
NZDUSD -4.9K
GBPJPY -6.9K
AUDNZD 654
AUDJPY 312
GBPNZD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.31 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +85.04 USD
Макс. убыток в серии: -338.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 24
6.04 × 75
Мы не занимаемся пустыми обещаниями, ориентируемся исключительно на реальные результаты. Стабильная прибыльность с незначительными ежедневными просадками – оптимальный вариант для широкого круга трейдеров. Специализируемся на валютных парах, работаем с небольшими позициями, сочетая работу советника (ЭА) и ручной торговли. Стартовый капитал сигнала составляет 2000 долларов, минимальный рекомендуемый капитал для подключения к копированию – 2000 долларов. Для трейдеров с крупными суммами капитала предусмотрена возможность корректировки коэффициента копирования в зависимости от размера их инвестиций.
Нет отзывов
