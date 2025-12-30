SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Alpha Strategy V3
Jiao Jiao Li

Alpha Strategy V3

Jiao Jiao Li
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 66%
TradeMaxGlobal-Live9
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 031
Transacciones Rentables:
2 220 (73.24%)
Transacciones Irrentables:
811 (26.76%)
Mejor transacción:
16.31 USD
Peor transacción:
-78.54 USD
Beneficio Bruto:
4 771.00 USD (330 605 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (85.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
85.04 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.50%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
115
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
2.42
Transacciones Largas:
2 050 (67.63%)
Transacciones Cortas:
981 (32.37%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
2.15 USD
Pérdidas medias:
-4.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-338.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-380.84 USD (22)
Crecimiento al mes:
-1.61%
Pronóstico anual:
-19.53%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
497.40 USD (14.38%)
Reducción relativa:
De balance:
20.22% (497.40 USD)
De fondos:
0.26% (5.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 337
AUDUSD 312
EURAUD 239
EURGBP 236
CHFJPY 232
NZDCAD 231
GBPUSD 198
EURCHF 178
GBPAUD 164
GBPCAD 135
CADJPY 134
AUDCHF 115
EURCAD 92
CADCHF 90
EURNZD 88
EURJPY 66
EURUSD 50
USDCAD 46
GBPCHF 33
NZDUSD 26
GBPJPY 13
AUDNZD 8
AUDJPY 7
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 315
AUDUSD 286
EURAUD -102
EURGBP 102
CHFJPY 131
NZDCAD 189
GBPUSD -303
EURCHF 217
GBPAUD -105
GBPCAD 157
CADJPY 175
AUDCHF 179
EURCAD 41
CADCHF 8
EURNZD -23
EURJPY 20
EURUSD 67
USDCAD 43
GBPCHF 17
NZDUSD -134
GBPJPY -91
AUDNZD 3
AUDJPY 7
GBPNZD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 17K
AUDUSD 15K
EURAUD -3.7K
EURGBP 3.8K
CHFJPY 16K
NZDCAD 15K
GBPUSD -13K
EURCHF 6.3K
GBPAUD -2.8K
GBPCAD 8.3K
CADJPY 13K
AUDCHF 6.6K
EURCAD 4.5K
CADCHF 647
EURNZD -703
EURJPY 3.9K
EURUSD 1.8K
USDCAD 1.3K
GBPCHF 12
NZDUSD -4.9K
GBPJPY -6.9K
AUDNZD 654
AUDJPY 312
GBPNZD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.31 USD
Peor transacción: -79 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +85.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -338.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-Real 24
6.04 × 75
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No nos dedicamos a palabrerías, solo nos enfocamos en resultados tangibles. Rentabilidad estable con pequeñas drawdowns diarias, opción ideal para la mayoría de traders. Especializados en pares de divisas, operaciones con lotes reducidos, combinación de EA y trading manual. El capital inicial de la señal asciende a 2000 USD, y el capital mínimo recomendado para copiar operaciones es de 2000 USD. Los traders con capitales importantes pueden corregir el multiplicador de copia según el volumen de sus fondos.
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Alpha Strategy V3
50 USD al mes
66%
0
0
USD
2.2K
USD
36
0%
3 031
73%
100%
1.33
0.40
USD
20%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.