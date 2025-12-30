- Incremento
Total de Trades:
3 031
Transacciones Rentables:
2 220 (73.24%)
Transacciones Irrentables:
811 (26.76%)
Mejor transacción:
16.31 USD
Peor transacción:
-78.54 USD
Beneficio Bruto:
4 771.00 USD (330 605 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (85.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
85.04 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.50%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
115
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
2.42
Transacciones Largas:
2 050 (67.63%)
Transacciones Cortas:
981 (32.37%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
2.15 USD
Pérdidas medias:
-4.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-338.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-380.84 USD (22)
Crecimiento al mes:
-1.61%
Pronóstico anual:
-19.53%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
497.40 USD (14.38%)
Reducción relativa:
De balance:
20.22% (497.40 USD)
De fondos:
0.26% (5.66 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|337
|AUDUSD
|312
|EURAUD
|239
|EURGBP
|236
|CHFJPY
|232
|NZDCAD
|231
|GBPUSD
|198
|EURCHF
|178
|GBPAUD
|164
|GBPCAD
|135
|CADJPY
|134
|AUDCHF
|115
|EURCAD
|92
|CADCHF
|90
|EURNZD
|88
|EURJPY
|66
|EURUSD
|50
|USDCAD
|46
|GBPCHF
|33
|NZDUSD
|26
|GBPJPY
|13
|AUDNZD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|315
|AUDUSD
|286
|EURAUD
|-102
|EURGBP
|102
|CHFJPY
|131
|NZDCAD
|189
|GBPUSD
|-303
|EURCHF
|217
|GBPAUD
|-105
|GBPCAD
|157
|CADJPY
|175
|AUDCHF
|179
|EURCAD
|41
|CADCHF
|8
|EURNZD
|-23
|EURJPY
|20
|EURUSD
|67
|USDCAD
|43
|GBPCHF
|17
|NZDUSD
|-134
|GBPJPY
|-91
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|17K
|AUDUSD
|15K
|EURAUD
|-3.7K
|EURGBP
|3.8K
|CHFJPY
|16K
|NZDCAD
|15K
|GBPUSD
|-13K
|EURCHF
|6.3K
|GBPAUD
|-2.8K
|GBPCAD
|8.3K
|CADJPY
|13K
|AUDCHF
|6.6K
|EURCAD
|4.5K
|CADCHF
|647
|EURNZD
|-703
|EURJPY
|3.9K
|EURUSD
|1.8K
|USDCAD
|1.3K
|GBPCHF
|12
|NZDUSD
|-4.9K
|GBPJPY
|-6.9K
|AUDNZD
|654
|AUDJPY
|312
|GBPNZD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Mejor transacción: +16.31 USD
Peor transacción: -79 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +85.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -338.46 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-Real 24
|6.04 × 75
No nos dedicamos a palabrerías, solo nos enfocamos en resultados tangibles. Rentabilidad estable con pequeñas drawdowns diarias, opción ideal para la mayoría de traders. Especializados en pares de divisas, operaciones con lotes reducidos, combinación de EA y trading manual. El capital inicial de la señal asciende a 2000 USD, y el capital mínimo recomendado para copiar operaciones es de 2000 USD. Los traders con capitales importantes pueden corregir el multiplicador de copia según el volumen de sus fondos.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
66%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
36
0%
3 031
73%
100%
1.33
0.40
USD
USD
20%
1:400