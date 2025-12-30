- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 031
Negociações com lucro:
2 220 (73.24%)
Negociações com perda:
811 (26.76%)
Melhor negociação:
16.31 USD
Pior negociação:
-78.54 USD
Lucro bruto:
4 771.00 USD (330 605 pips)
Perda bruta:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (85.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
85.04 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.50%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
114
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
2.42
Negociações longas:
2 050 (67.63%)
Negociações curtas:
981 (32.37%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
2.15 USD
Perda média:
-4.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-338.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-380.84 USD (22)
Crescimento mensal:
-1.61%
Previsão anual:
-19.53%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
497.40 USD (14.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.22% (497.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (5.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|337
|AUDUSD
|312
|EURAUD
|239
|EURGBP
|236
|CHFJPY
|232
|NZDCAD
|231
|GBPUSD
|198
|EURCHF
|178
|GBPAUD
|164
|GBPCAD
|135
|CADJPY
|134
|AUDCHF
|115
|EURCAD
|92
|CADCHF
|90
|EURNZD
|88
|EURJPY
|66
|EURUSD
|50
|USDCAD
|46
|GBPCHF
|33
|NZDUSD
|26
|GBPJPY
|13
|AUDNZD
|8
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|315
|AUDUSD
|286
|EURAUD
|-102
|EURGBP
|102
|CHFJPY
|131
|NZDCAD
|189
|GBPUSD
|-303
|EURCHF
|217
|GBPAUD
|-105
|GBPCAD
|157
|CADJPY
|175
|AUDCHF
|179
|EURCAD
|41
|CADCHF
|8
|EURNZD
|-23
|EURJPY
|20
|EURUSD
|67
|USDCAD
|43
|GBPCHF
|17
|NZDUSD
|-134
|GBPJPY
|-91
|AUDNZD
|3
|AUDJPY
|7
|GBPNZD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|17K
|AUDUSD
|15K
|EURAUD
|-3.7K
|EURGBP
|3.8K
|CHFJPY
|16K
|NZDCAD
|15K
|GBPUSD
|-13K
|EURCHF
|6.3K
|GBPAUD
|-2.8K
|GBPCAD
|8.3K
|CADJPY
|13K
|AUDCHF
|6.6K
|EURCAD
|4.5K
|CADCHF
|647
|EURNZD
|-703
|EURJPY
|3.9K
|EURUSD
|1.8K
|USDCAD
|1.3K
|GBPCHF
|12
|NZDUSD
|-4.9K
|GBPJPY
|-6.9K
|AUDNZD
|654
|AUDJPY
|312
|GBPNZD
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.31 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +85.04 USD
Máxima perda consecutiva: -338.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-Real 24
|6.04 × 75
Não nos dedicamos a palavras vazias, apenas focamos em resultados tangíveis. Rentabilidade estável com pequenos drawdowns diários, opção ideal para a maioria dos traders. Especializados em pares de moedas, operações com lotes reduzidos, combinação de EA e negociação manual. O capital inicial do sinal é de 2000 USD, e o capital mínimo recomendado para cópia de operações é de 2000 USD. Traders com capitais expressivos podem ajustar o multiplicador de cópia de acordo com o volume de seus fundos.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
66%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
37
0%
3 031
73%
100%
1.33
0.40
USD
USD
20%
1:400