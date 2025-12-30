SinaisSeções
Jiao Jiao Li

Alpha Strategy V3

Jiao Jiao Li
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 66%
TradeMaxGlobal-Live9
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 031
Negociações com lucro:
2 220 (73.24%)
Negociações com perda:
811 (26.76%)
Melhor negociação:
16.31 USD
Pior negociação:
-78.54 USD
Lucro bruto:
4 771.00 USD (330 605 pips)
Perda bruta:
-3 565.25 USD (247 890 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (85.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
85.04 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.50%
Último negócio:
12 minutos atrás
Negociações por semana:
114
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
2.42
Negociações longas:
2 050 (67.63%)
Negociações curtas:
981 (32.37%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
2.15 USD
Perda média:
-4.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-338.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-380.84 USD (22)
Crescimento mensal:
-1.61%
Previsão anual:
-19.53%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
497.40 USD (14.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.22% (497.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (5.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 337
AUDUSD 312
EURAUD 239
EURGBP 236
CHFJPY 232
NZDCAD 231
GBPUSD 198
EURCHF 178
GBPAUD 164
GBPCAD 135
CADJPY 134
AUDCHF 115
EURCAD 92
CADCHF 90
EURNZD 88
EURJPY 66
EURUSD 50
USDCAD 46
GBPCHF 33
NZDUSD 26
GBPJPY 13
AUDNZD 8
AUDJPY 7
GBPNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 315
AUDUSD 286
EURAUD -102
EURGBP 102
CHFJPY 131
NZDCAD 189
GBPUSD -303
EURCHF 217
GBPAUD -105
GBPCAD 157
CADJPY 175
AUDCHF 179
EURCAD 41
CADCHF 8
EURNZD -23
EURJPY 20
EURUSD 67
USDCAD 43
GBPCHF 17
NZDUSD -134
GBPJPY -91
AUDNZD 3
AUDJPY 7
GBPNZD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 17K
AUDUSD 15K
EURAUD -3.7K
EURGBP 3.8K
CHFJPY 16K
NZDCAD 15K
GBPUSD -13K
EURCHF 6.3K
GBPAUD -2.8K
GBPCAD 8.3K
CADJPY 13K
AUDCHF 6.6K
EURCAD 4.5K
CADCHF 647
EURNZD -703
EURJPY 3.9K
EURUSD 1.8K
USDCAD 1.3K
GBPCHF 12
NZDUSD -4.9K
GBPJPY -6.9K
AUDNZD 654
AUDJPY 312
GBPNZD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.31 USD
Pior negociação: -79 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +85.04 USD
Máxima perda consecutiva: -338.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 24
6.04 × 75
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Não nos dedicamos a palavras vazias, apenas focamos em resultados tangíveis. Rentabilidade estável com pequenos drawdowns diários, opção ideal para a maioria dos traders. Especializados em pares de moedas, operações com lotes reduzidos, combinação de EA e negociação manual. O capital inicial do sinal é de 2000 USD, e o capital mínimo recomendado para cópia de operações é de 2000 USD. Traders com capitais expressivos podem ajustar o multiplicador de cópia de acordo com o volume de seus fundos.
