SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Nj13955457755
Jie Ni

Nj13955457755

Jie Ni
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
102 (43.96%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (56.03%)
En iyi işlem:
176.20 USD
En kötü işlem:
-54.00 USD
Brüt kâr:
1 185.01 USD (27 540 pips)
Brüt zarar:
-997.34 USD (22 035 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (89.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.20 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
4.32%
Maks. mevduat yükü:
39.92%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
173 (74.57%)
Satış işlemleri:
59 (25.43%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
11.62 USD
Ortalama zarar:
-7.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-132.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.10 USD (26)
Aylık büyüme:
47.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.45 USD
Maksimum:
292.96 USD (50.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.68% (292.96 USD)
Varlığa göre:
6.21% (24.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 199
XAGUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 7
EURUSD 6
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 200
XAGUSD -77
USDJPY 43
GBPJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4K
XAGUSD -479
USDJPY 1.4K
GBPJPY -161
EURUSD 147
GBPUSD 562
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +176.20 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +89.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -132.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 135
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.80 × 748
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
85 daha fazla...
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
İnceleme yok
2026.01.16 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 05:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 08:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 10:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nj13955457755
Ayda 30 USD
-8%
0
0
USD
288
USD
7
0%
232
43%
4%
1.18
0.81
USD
51%
1:500
Kopyala

