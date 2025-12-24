- Büyüme
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
102 (43.96%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (56.03%)
En iyi işlem:
176.20 USD
En kötü işlem:
-54.00 USD
Brüt kâr:
1 185.01 USD (27 540 pips)
Brüt zarar:
-997.34 USD (22 035 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (89.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.20 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
4.32%
Maks. mevduat yükü:
39.92%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
173 (74.57%)
Satış işlemleri:
59 (25.43%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
11.62 USD
Ortalama zarar:
-7.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-132.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.10 USD (26)
Aylık büyüme:
47.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.45 USD
Maksimum:
292.96 USD (50.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.68% (292.96 USD)
Varlığa göre:
6.21% (24.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|XAGUSD
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|200
|XAGUSD
|-77
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4K
|XAGUSD
|-479
|USDJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-161
|EURUSD
|147
|GBPUSD
|562
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +176.20 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +89.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -132.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 135
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.67 × 1452
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.74 × 2245
|
ICMarkets-Live07
|0.80 × 748
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 43
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
|
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1127
|
ICMarketsSC-Live03
|1.18 × 22
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
İnceleme yok
