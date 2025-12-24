SignauxSections
Jie Ni

Nj13955457755

Jie Ni
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -8%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
232
Bénéfice trades:
102 (43.96%)
Perte trades:
130 (56.03%)
Meilleure transaction:
176.20 USD
Pire transaction:
-54.00 USD
Bénéfice brut:
1 185.01 USD (27 540 pips)
Perte brute:
-997.34 USD (22 035 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (89.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
176.20 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
4.32%
Charge de dépôt maximale:
39.92%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
0.64
Longs trades:
173 (74.57%)
Courts trades:
59 (25.43%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.81 USD
Bénéfice moyen:
11.62 USD
Perte moyenne:
-7.67 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-132.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-132.10 USD (26)
Croissance mensuelle:
47.06%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.45 USD
Maximal:
292.96 USD (50.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.68% (292.96 USD)
Par fonds propres:
6.21% (24.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 199
XAGUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 7
EURUSD 6
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 200
XAGUSD -77
USDJPY 43
GBPJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4K
XAGUSD -479
USDJPY 1.4K
GBPJPY -161
EURUSD 147
GBPUSD 562
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +176.20 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +89.22 USD
Perte consécutive maximale: -132.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 135
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.80 × 748
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
85 plus...
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
Aucun avis
2026.01.16 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 05:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 08:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 10:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Nj13955457755
30 USD par mois
-8%
0
0
USD
288
USD
7
0%
232
43%
4%
1.18
0.81
USD
51%
1:500
Copier

