Jie Ni

Nj13955457755

Jie Ni
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -8%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
232
Negociações com lucro:
102 (43.96%)
Negociações com perda:
130 (56.03%)
Melhor negociação:
176.20 USD
Pior negociação:
-54.00 USD
Lucro bruto:
1 185.01 USD (27 540 pips)
Perda bruta:
-997.34 USD (22 035 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (89.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
176.20 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
4.32%
Depósito máximo carregado:
39.92%
Último negócio:
31 minutos atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
0.64
Negociações longas:
173 (74.57%)
Negociações curtas:
59 (25.43%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
11.62 USD
Perda média:
-7.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-132.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-132.10 USD (26)
Crescimento mensal:
47.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.45 USD
Máximo:
292.96 USD (50.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.68% (292.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.21% (24.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 199
XAGUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 7
EURUSD 6
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 200
XAGUSD -77
USDJPY 43
GBPJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4K
XAGUSD -479
USDJPY 1.4K
GBPJPY -161
EURUSD 147
GBPUSD 562
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +176.20 USD
Pior negociação: -54 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +89.22 USD
Máxima perda consecutiva: -132.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 135
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.80 × 748
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
85 mais ...
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
Sem comentários
2026.01.16 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 05:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 08:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 10:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
