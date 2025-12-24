- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
232
Negociações com lucro:
102 (43.96%)
Negociações com perda:
130 (56.03%)
Melhor negociação:
176.20 USD
Pior negociação:
-54.00 USD
Lucro bruto:
1 185.01 USD (27 540 pips)
Perda bruta:
-997.34 USD (22 035 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (89.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
176.20 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
4.32%
Depósito máximo carregado:
39.92%
Último negócio:
31 minutos atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
0.64
Negociações longas:
173 (74.57%)
Negociações curtas:
59 (25.43%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
0.81 USD
Lucro médio:
11.62 USD
Perda média:
-7.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-132.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-132.10 USD (26)
Crescimento mensal:
47.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.45 USD
Máximo:
292.96 USD (50.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.68% (292.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.21% (24.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|XAGUSD
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|200
|XAGUSD
|-77
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4K
|XAGUSD
|-479
|USDJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-161
|EURUSD
|147
|GBPUSD
|562
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +176.20 USD
Pior negociação: -54 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +89.22 USD
Máxima perda consecutiva: -132.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
Tradeview-Live
|0.00 × 1
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 135
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
Tickmill-Live
|0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
Tickmill-Live02
|0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
|0.80 × 748
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
|1.18 × 22
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-8%
0
0
USD
USD
288
USD
USD
7
0%
232
43%
4%
1.18
0.81
USD
USD
51%
1:500