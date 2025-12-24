- 成长
信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
234
盈利交易:
104 (44.44%)
亏损交易:
130 (55.56%)
最好交易:
176.20 USD
最差交易:
-54.00 USD
毛利:
1 199.43 USD (28 428 pips)
毛利亏损:
-997.34 USD (22 035 pips)
最大连续赢利:
9 (89.22 USD)
最大连续盈利:
176.20 USD (1)
夏普比率:
0.09
交易活动:
4.32%
最大入金加载:
39.92%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
38
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
0.69
长期交易:
173 (73.93%)
短期交易:
61 (26.07%)
利润因子:
1.20
预期回报:
0.86 USD
平均利润:
11.53 USD
平均损失:
-7.67 USD
最大连续失误:
26 (-132.10 USD)
最大连续亏损:
-132.10 USD (26)
每月增长:
54.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11.45 USD
最大值:
292.96 USD (50.68%)
相对跌幅:
结余:
50.68% (292.96 USD)
净值:
6.21% (24.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|201
|XAGUSD
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|214
|XAGUSD
|-77
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.9K
|XAGUSD
|-479
|USDJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-161
|EURUSD
|147
|GBPUSD
|562
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +176.20 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +89.22 USD
最大连续亏损: -132.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
Tradeview-Live
|0.00 × 1
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 135
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
Tickmill-Live
|0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
Tickmill-Live02
|0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
|0.80 × 748
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
|1.18 × 22
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
302
USD
USD
7
0%
234
44%
4%
1.20
0.86
USD
USD
51%
1:500