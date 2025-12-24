信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Nj13955457755
Jie Ni

Nj13955457755

Jie Ni
0条评论
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
234
盈利交易:
104 (44.44%)
亏损交易:
130 (55.56%)
最好交易:
176.20 USD
最差交易:
-54.00 USD
毛利:
1 199.43 USD (28 428 pips)
毛利亏损:
-997.34 USD (22 035 pips)
最大连续赢利:
9 (89.22 USD)
最大连续盈利:
176.20 USD (1)
夏普比率:
0.09
交易活动:
4.32%
最大入金加载:
39.92%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
38
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
0.69
长期交易:
173 (73.93%)
短期交易:
61 (26.07%)
利润因子:
1.20
预期回报:
0.86 USD
平均利润:
11.53 USD
平均损失:
-7.67 USD
最大连续失误:
26 (-132.10 USD)
最大连续亏损:
-132.10 USD (26)
每月增长:
54.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11.45 USD
最大值:
292.96 USD (50.68%)
相对跌幅:
结余:
50.68% (292.96 USD)
净值:
6.21% (24.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 201
XAGUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 7
EURUSD 6
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 214
XAGUSD -77
USDJPY 43
GBPJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 4.9K
XAGUSD -479
USDJPY 1.4K
GBPJPY -161
EURUSD 147
GBPUSD 562
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +176.20 USD
最差交易: -54 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +89.22 USD
最大连续亏损: -132.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 135
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.80 × 748
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
85 更多...
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
没有评论
2026.01.16 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 05:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 08:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 10:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
