Trade:
232
Profit Trade:
102 (43.96%)
Loss Trade:
130 (56.03%)
Best Trade:
176.20 USD
Worst Trade:
-54.00 USD
Profitto lordo:
1 185.01 USD (27 540 pips)
Perdita lorda:
-997.34 USD (22 035 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (89.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.20 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
4.32%
Massimo carico di deposito:
39.92%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
173 (74.57%)
Short Trade:
59 (25.43%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
11.62 USD
Perdita media:
-7.67 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-132.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.10 USD (26)
Crescita mensile:
47.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.45 USD
Massimale:
292.96 USD (50.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.68% (292.96 USD)
Per equità:
6.21% (24.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|XAGUSD
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|200
|XAGUSD
|-77
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4K
|XAGUSD
|-479
|USDJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-161
|EURUSD
|147
|GBPUSD
|562
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +176.20 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +89.22 USD
Massima perdita consecutiva: -132.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 135
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.67 × 1452
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.74 × 2245
|
ICMarkets-Live07
|0.80 × 748
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 43
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
|
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1127
|
ICMarketsSC-Live03
|1.18 × 22
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
85 più
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-8%
0
0
USD
USD
288
USD
USD
7
0%
232
43%
4%
1.18
0.81
USD
USD
51%
1:500