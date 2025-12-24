SegnaliSezioni
Jie Ni

Nj13955457755

Jie Ni
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
232
Profit Trade:
102 (43.96%)
Loss Trade:
130 (56.03%)
Best Trade:
176.20 USD
Worst Trade:
-54.00 USD
Profitto lordo:
1 185.01 USD (27 540 pips)
Perdita lorda:
-997.34 USD (22 035 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (89.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.20 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
4.32%
Massimo carico di deposito:
39.92%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
173 (74.57%)
Short Trade:
59 (25.43%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
11.62 USD
Perdita media:
-7.67 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-132.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.10 USD (26)
Crescita mensile:
47.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.45 USD
Massimale:
292.96 USD (50.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.68% (292.96 USD)
Per equità:
6.21% (24.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 199
XAGUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 7
EURUSD 6
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 200
XAGUSD -77
USDJPY 43
GBPJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4K
XAGUSD -479
USDJPY 1.4K
GBPJPY -161
EURUSD 147
GBPUSD 562
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +176.20 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +89.22 USD
Massima perdita consecutiva: -132.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 135
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.80 × 748
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
Non ci sono recensioni
2026.01.16 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 05:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 08:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 10:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copia

