Jie Ni

Nj13955457755

Jie Ni
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 4%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
240
Transacciones Rentables:
110 (45.83%)
Transacciones Irrentables:
130 (54.17%)
Mejor transacción:
176.20 USD
Peor transacción:
-54.00 USD
Beneficio Bruto:
1 222.22 USD (30 003 pips)
Pérdidas Brutas:
-997.34 USD (22 035 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (89.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
176.20 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
5.50%
Carga máxima del depósito:
39.92%
Último trade:
12 minutos
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
0.77
Transacciones Largas:
178 (74.17%)
Transacciones Cortas:
62 (25.83%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
0.94 USD
Beneficio medio:
11.11 USD
Pérdidas medias:
-7.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-132.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-132.10 USD (26)
Crecimiento al mes:
64.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.45 USD
Máxima:
292.96 USD (50.68%)
Reducción relativa:
De balance:
50.68% (292.96 USD)
De fondos:
8.19% (26.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 207
XAGUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 7
EURUSD 6
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 237
XAGUSD -77
USDJPY 43
GBPJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 6.5K
XAGUSD -479
USDJPY 1.4K
GBPJPY -161
EURUSD 147
GBPUSD 562
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +176.20 USD
Peor transacción: -54 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 26
Beneficio máximo consecutivo: +89.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -132.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 135
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.80 × 748
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
otros 85...
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
No hay comentarios
2026.01.16 12:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 05:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 08:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 10:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
