Сигналы / MetaTrader 4 / Nj13955457755
Jie Ni

Nj13955457755

Jie Ni
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
237
Прибыльных трейдов:
107 (45.14%)
Убыточных трейдов:
130 (54.85%)
Лучший трейд:
176.20 USD
Худший трейд:
-54.00 USD
Общая прибыль:
1 210.16 USD (29 272 pips)
Общий убыток:
-997.34 USD (22 035 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (89.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
176.20 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
5.50%
Макс. загрузка депозита:
39.92%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
176 (74.26%)
Коротких трейдов:
61 (25.74%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
11.31 USD
Средний убыток:
-7.67 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-132.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.10 USD (26)
Прирост в месяц:
59.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.45 USD
Максимальная:
292.96 USD (50.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.68% (292.96 USD)
По эквити:
6.21% (24.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 204
XAGUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 7
EURUSD 6
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 225
XAGUSD -77
USDJPY 43
GBPJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.8K
XAGUSD -479
USDJPY 1.4K
GBPJPY -161
EURUSD 147
GBPUSD 562
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +176.20 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +89.22 USD
Макс. убыток в серии: -132.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 135
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.80 × 748
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
еще 85...
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
Нет отзывов
2026.01.16 12:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 05:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 08:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 10:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nj13955457755
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
319
USD
7
0%
237
45%
6%
1.21
0.90
USD
51%
1:500
