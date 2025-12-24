- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
237
Прибыльных трейдов:
107 (45.14%)
Убыточных трейдов:
130 (54.85%)
Лучший трейд:
176.20 USD
Худший трейд:
-54.00 USD
Общая прибыль:
1 210.16 USD (29 272 pips)
Общий убыток:
-997.34 USD (22 035 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (89.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
176.20 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
5.50%
Макс. загрузка депозита:
39.92%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
176 (74.26%)
Коротких трейдов:
61 (25.74%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
11.31 USD
Средний убыток:
-7.67 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-132.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.10 USD (26)
Прирост в месяц:
59.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.45 USD
Максимальная:
292.96 USD (50.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.68% (292.96 USD)
По эквити:
6.21% (24.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|XAGUSD
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|225
|XAGUSD
|-77
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.8K
|XAGUSD
|-479
|USDJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-161
|EURUSD
|147
|GBPUSD
|562
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +176.20 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +89.22 USD
Макс. убыток в серии: -132.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 135
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.67 × 1452
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.74 × 2245
|
ICMarkets-Live07
|0.80 × 748
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 43
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
|
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1127
|
ICMarketsSC-Live03
|1.18 × 22
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
еще 85...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
319
USD
USD
7
0%
237
45%
6%
1.21
0.90
USD
USD
51%
1:500