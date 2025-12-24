シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Nj13955457755
Jie Ni

Nj13955457755

Jie Ni
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
237
利益トレード:
107 (45.14%)
損失トレード:
130 (54.85%)
ベストトレード:
176.20 USD
最悪のトレード:
-54.00 USD
総利益:
1 210.16 USD (29 272 pips)
総損失:
-997.34 USD (22 035 pips)
最大連続の勝ち:
9 (89.22 USD)
最大連続利益:
176.20 USD (1)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
5.50%
最大入金額:
39.92%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
176 (74.26%)
短いトレード:
61 (25.74%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
11.31 USD
平均損失:
-7.67 USD
最大連続の負け:
26 (-132.10 USD)
最大連続損失:
-132.10 USD (26)
月間成長:
59.92%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.45 USD
最大の:
292.96 USD (50.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.68% (292.96 USD)
エクイティによる:
6.21% (24.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 204
XAGUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 7
EURUSD 6
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 225
XAGUSD -77
USDJPY 43
GBPJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 5.8K
XAGUSD -479
USDJPY 1.4K
GBPJPY -161
EURUSD 147
GBPUSD 562
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +176.20 USD
最悪のトレード: -54 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +89.22 USD
最大連続損失: -132.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 135
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.80 × 748
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
85 より多く...
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
レビューなし
2026.01.16 12:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 05:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 08:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 10:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
