Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
237
利益トレード:
107 (45.14%)
損失トレード:
130 (54.85%)
ベストトレード:
176.20 USD
最悪のトレード:
-54.00 USD
総利益:
1 210.16 USD (29 272 pips)
総損失:
-997.34 USD (22 035 pips)
最大連続の勝ち:
9 (89.22 USD)
最大連続利益:
176.20 USD (1)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
5.50%
最大入金額:
39.92%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
176 (74.26%)
短いトレード:
61 (25.74%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
11.31 USD
平均損失:
-7.67 USD
最大連続の負け:
26 (-132.10 USD)
最大連続損失:
-132.10 USD (26)
月間成長:
59.92%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.45 USD
最大の:
292.96 USD (50.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.68% (292.96 USD)
エクイティによる:
6.21% (24.92 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|XAGUSD
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|225
|XAGUSD
|-77
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.8K
|XAGUSD
|-479
|USDJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-161
|EURUSD
|147
|GBPUSD
|562
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
ベストトレード: +176.20 USD
最悪のトレード: -54 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +89.22 USD
最大連続損失: -132.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
Tradeview-Live
|0.00 × 1
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 135
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
Tickmill-Live
|0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
Tickmill-Live02
|0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
|0.80 × 748
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
|1.18 × 22
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
