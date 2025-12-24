- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
240
이익 거래:
110 (45.83%)
손실 거래:
130 (54.17%)
최고의 거래:
176.20 USD
최악의 거래:
-54.00 USD
총 수익:
1 222.22 USD (30 003 pips)
총 손실:
-997.34 USD (22 035 pips)
연속 최대 이익:
9 (89.22 USD)
연속 최대 이익:
176.20 USD (1)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
5.50%
최대 입금량:
39.92%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
47
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
0.77
롱(주식매수):
178 (74.17%)
숏(주식차입매도):
62 (25.83%)
수익 요인:
1.23
기대수익:
0.94 USD
평균 이익:
11.11 USD
평균 손실:
-7.67 USD
연속 최대 손실:
26 (-132.10 USD)
연속 최대 손실:
-132.10 USD (26)
월별 성장률:
64.84%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.45 USD
최대한의:
292.96 USD (50.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.68% (292.96 USD)
자본금별:
18.10% (58.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|XAGUSD
|9
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|7
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|237
|XAGUSD
|-77
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6.5K
|XAGUSD
|-479
|USDJPY
|1.4K
|GBPJPY
|-161
|EURUSD
|147
|GBPUSD
|562
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +176.20 USD
최악의 거래: -54 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +89.22 USD
연속 최대 손실: -132.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.52 × 135
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.67 × 1452
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.74 × 2245
|
ICMarkets-Live07
|0.80 × 748
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 43
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1177
|
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1127
|
ICMarketsSC-Live03
|1.18 × 22
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 882
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
리뷰 없음
