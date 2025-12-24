SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Nj13955457755
Jie Ni

Nj13955457755

Jie Ni
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
237
Gewinntrades:
107 (45.14%)
Verlusttrades:
130 (54.85%)
Bester Trade:
176.20 USD
Schlechtester Trade:
-54.00 USD
Bruttoprofit:
1 210.16 USD (29 272 pips)
Bruttoverlust:
-997.34 USD (22 035 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (89.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
176.20 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
4.32%
Max deposit load:
39.92%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
176 (74.26%)
Short-Positionen:
61 (25.74%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-132.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-132.10 USD (26)
Wachstum pro Monat :
59.92%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.45 USD
Maximaler:
292.96 USD (50.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.68% (292.96 USD)
Kapital:
6.21% (24.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 204
XAGUSD 9
USDJPY 8
GBPJPY 7
EURUSD 6
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 225
XAGUSD -77
USDJPY 43
GBPJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.8K
XAGUSD -479
USDJPY 1.4K
GBPJPY -161
EURUSD 147
GBPUSD 562
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +176.20 USD
Schlechtester Trade: -54 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +89.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -132.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.52 × 135
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.67 × 1452
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.74 × 2245
ICMarkets-Live07
0.80 × 748
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 43
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1177
ICMarkets-Live12
1.16 × 1127
ICMarketsSC-Live03
1.18 × 22
Tickcopy-Real
1.20 × 5
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
noch 85 ...
黄金日内短线，一次一单，单单带止损
Keine Bewertungen
2026.01.16 12:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 10:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 05:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 08:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.31 07:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 10:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
