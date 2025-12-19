SinyallerBölümler
Mochammad Farhan Ali

Zoroastaa

Mochammad Farhan Ali
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
4.42 USD
En kötü işlem:
-0.28 USD
Brüt kâr:
9.62 USD (559 pips)
Brüt zarar:
-0.28 USD (1 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.94 USD (2)
Sharpe oranı:
0.89
Alım-satım etkinliği:
10.98%
Maks. mevduat yükü:
0.37%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
33.36
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
34.36
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
1.37 USD
Ortalama zarar:
-0.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.28 USD (1)
Aylık büyüme:
2.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.28 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.20% (0.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4
AUDCAD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7
AUDCAD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 148
AUDCAD 410
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.42 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.58 × 24
FusionMarkets-Live 2
2.14 × 43
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
4.00 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Hibrit Sinir Ağı İşlemleri (XAUUSD)

Öğrenen bir sistem varken neden standart bir bota güvenesiniz? AI Forex Robotumuz, Altın fiyat hareketlerindeki uzun vadeli bağımlılıkları ve volatilite değişimlerini cerrahi bir hassasiyetle belirlemek için Derin Öğrenme (Deep Learning) kullanır.

Temel Özellikler:

  • Piyasa Rejimi Tespiti: Trend ve yatay piyasayı otomatik olarak tanımlar.

  • Dinamik Risk Yönetimi: Piyasa sağlığına göre Muhafazakar, Normal ve Agresif modlar arasında geçiş yapar.

  • Evrensel Uyumluluk: Tüm aracı kurumlar ve hesap türleriyle (ECN, Raw, Cent) çalışır.

Ticaretinizi yükseltin. Gerçek Yapay Zeka. Gerçek Kararlar. Devrim burada başlıyor.


İnceleme yok
2025.12.31 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.19 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
