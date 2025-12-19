- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|148
|AUDCAD
|410
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.58 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|2.14 × 43
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|4.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Hibrit Sinir Ağı İşlemleri (XAUUSD)
Öğrenen bir sistem varken neden standart bir bota güvenesiniz? AI Forex Robotumuz, Altın fiyat hareketlerindeki uzun vadeli bağımlılıkları ve volatilite değişimlerini cerrahi bir hassasiyetle belirlemek için Derin Öğrenme (Deep Learning) kullanır.
Temel Özellikler:
-
Piyasa Rejimi Tespiti: Trend ve yatay piyasayı otomatik olarak tanımlar.
-
Dinamik Risk Yönetimi: Piyasa sağlığına göre Muhafazakar, Normal ve Agresif modlar arasında geçiş yapar.
-
Evrensel Uyumluluk: Tüm aracı kurumlar ve hesap türleriyle (ECN, Raw, Cent) çalışır.
Ticaretinizi yükseltin. Gerçek Yapay Zeka. Gerçek Kararlar. Devrim burada başlıyor.
