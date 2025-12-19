- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
7 (87.50%)
손실 거래:
1 (12.50%)
최고의 거래:
4.42 USD
최악의 거래:
-0.28 USD
총 수익:
9.62 USD (559 pips)
총 손실:
-0.28 USD (1 pips)
연속 최대 이익:
5 (3.68 USD)
연속 최대 이익:
5.94 USD (2)
샤프 비율:
0.89
거래 활동:
19.83%
최대 입금량:
4.19%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
33.36
롱(주식매수):
6 (75.00%)
숏(주식차입매도):
2 (25.00%)
수익 요인:
34.36
기대수익:
1.17 USD
평균 이익:
1.37 USD
평균 손실:
-0.28 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.28 USD)
연속 최대 손실:
-0.28 USD (1)
월별 성장률:
2.09%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.28 USD (0.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.06% (0.28 USD)
자본금별:
12.21% (44.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|148
|AUDCAD
|410
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.58 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|2.14 × 43
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|4.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
하이브리드 신경망 트레이딩 (XAUUSD)
학습 기능이 없는 일반적인 봇을 왜 신뢰하십니까? 당사의 AI Forex Robot은 딥러닝(Deep Learning)을 활용하여 골드 가격 변동의 장기적 상관관계와 변동성 변화를 정밀하게 포착합니다.
주요 특징:
-
시장 상황 감지: 추세장과 횡보장을 자동으로 식별.
-
동적 리스크 관리: 시장 건전성에 따라 보수적, 일반, 공격적 모드 간 자동 전환.
-
범용 호환성: 모든 브로커 및 계좌 유형(ECN, Raw, Cent)에서 작동.
당신의 트레이딩을 업그레이드하세요. 진짜 AI. 진짜 의사결정. 혁명은 여기서 시작됩니다.
리뷰 없음
