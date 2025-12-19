- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|148
|AUDCAD
|410
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ICTrading-Live29
|0.58 × 24
FusionMarkets-Live 2
|2.14 × 43
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|4.00 × 2
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Гибридная торговля на основе нейронных сетей (XAUUSD)
Зачем доверять обычному боту, если можно использовать самообучающуюся систему? Наш AI Forex Robot использует глубокое обучение (Deep Learning) для определения долгосрочных зависимостей и волатильности золота с хирургической точностью.
Ключевые особенности:
-
Определение рыночного режима: Автоматически различает тренд и флэт.
-
Динамическое управление рисками: Переключение между консервативным, нормальным и агрессивным режимами в зависимости от состояния рынка.
-
Универсальная совместимость: Работает с любым брокером и любым типом счета (ECN, Raw, Cent).
Обновите свой трейдинг. Настоящий ИИ. Реальные решения. Революция начинается здесь.
