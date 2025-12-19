СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Zoroastaa
Mochammad Farhan Ali

Zoroastaa

Mochammad Farhan Ali
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
4.42 USD
Худший трейд:
-0.28 USD
Общая прибыль:
9.62 USD (559 pips)
Общий убыток:
-0.28 USD (1 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (3.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.94 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.89
Торговая активность:
10.98%
Макс. загрузка депозита:
0.37%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
33.36
Длинных трейдов:
6 (75.00%)
Коротких трейдов:
2 (25.00%)
Профит фактор:
34.36
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
1.37 USD
Средний убыток:
-0.28 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.28 USD (1)
Прирост в месяц:
2.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.28 USD (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.20% (0.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4
AUDCAD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 7
AUDCAD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 148
AUDCAD 410
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.42 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.68 USD
Макс. убыток в серии: -0.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.58 × 24
FusionMarkets-Live 2
2.14 × 43
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
4.00 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Гибридная торговля на основе нейронных сетей (XAUUSD)

Зачем доверять обычному боту, если можно использовать самообучающуюся систему? Наш AI Forex Robot использует глубокое обучение (Deep Learning) для определения долгосрочных зависимостей и волатильности золота с хирургической точностью.

Ключевые особенности:

  • Определение рыночного режима: Автоматически различает тренд и флэт.

  • Динамическое управление рисками: Переключение между консервативным, нормальным и агрессивным режимами в зависимости от состояния рынка.

  • Универсальная совместимость: Работает с любым брокером и любым типом счета (ECN, Raw, Cent).

Обновите свой трейдинг. Настоящий ИИ. Реальные решения. Революция начинается здесь.


Нет отзывов
2025.12.31 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.19 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.