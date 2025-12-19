- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|148
|AUDCAD
|410
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.58 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|2.14 × 43
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|4.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Hybrider neuronaler Netzwerk-Handel (XAUUSD)
Warum einem Standard-Bot vertrauen, wenn Sie ein lernendes System nutzen können? Unser AI Forex Robot nutzt Deep Learning, um langfristige Abhängigkeiten und Volatilitätsänderungen bei Goldpreisbewegungen mit chirurgischer Präzision zu identifizieren.
Hauptmerkmale:
-
Marktregime-Erkennung: Identifiziert Trends vs. Seitwärtsphasen automatisch.
-
Dynamisches Risikomanagement: Wechselt je nach Marktzustand zwischen konservativem, normalem und aggressivem Modus.
-
Universelle Kompatibilität: Funktioniert mit jedem Broker und jedem Kontotyp (ECN, Raw, Cent).
Rüsten Sie Ihr Trading auf. Echte KI. Echte Entscheidungen. Die Revolution beginnt hier.
USD
USD
USD