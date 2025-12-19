SignaleKategorien
Mochammad Farhan Ali

Zoroastaa

Mochammad Farhan Ali
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
7 (87.50%)
Verlusttrades:
1 (12.50%)
Bester Trade:
4.42 USD
Schlechtester Trade:
-0.28 USD
Bruttoprofit:
9.62 USD (559 pips)
Bruttoverlust:
-0.28 USD (1 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (3.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5.94 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.89
Trading-Aktivität:
10.98%
Max deposit load:
0.37%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
33.36
Long-Positionen:
6 (75.00%)
Short-Positionen:
2 (25.00%)
Profit-Faktor:
34.36
Mathematische Gewinnerwartung:
1.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.28 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.09%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.28 USD (0.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.20% (0.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4
AUDCAD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 7
AUDCAD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 148
AUDCAD 410
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.42 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.58 × 24
FusionMarkets-Live 2
2.14 × 43
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
4.00 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Hybrider neuronaler Netzwerk-Handel (XAUUSD)

Warum einem Standard-Bot vertrauen, wenn Sie ein lernendes System nutzen können? Unser AI Forex Robot nutzt Deep Learning, um langfristige Abhängigkeiten und Volatilitätsänderungen bei Goldpreisbewegungen mit chirurgischer Präzision zu identifizieren.

Hauptmerkmale:

  • Marktregime-Erkennung: Identifiziert Trends vs. Seitwärtsphasen automatisch.

  • Dynamisches Risikomanagement: Wechselt je nach Marktzustand zwischen konservativem, normalem und aggressivem Modus.

  • Universelle Kompatibilität: Funktioniert mit jedem Broker und jedem Kontotyp (ECN, Raw, Cent).

Rüsten Sie Ihr Trading auf. Echte KI. Echte Entscheidungen. Die Revolution beginnt hier.


Keine Bewertungen
2025.12.31 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.19 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
