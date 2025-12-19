- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|148
|AUDCAD
|410
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.58 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|2.14 × 43
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|4.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Trading de Redes Neuronales Híbridas (XAUUSD)
¿Por qué confiar en un bot estándar cuando puedes usar un sistema que aprende? Nuestro AI Forex Robot utiliza Deep Learning para identificar dependencias a largo plazo y cambios de volatilidad en los movimientos del Oro con precisión quirúrgica.
Características Clave:
-
Detección del Régimen de Mercado: Identifica tendencias y rangos automáticamente.
-
Gestión Dinámica del Riesgo: Cambia entre los modos Conservador, Normal y Agresivo según la salud del mercado.
-
Compatibilidad Universal: Funciona con cualquier bróker y tipo de cuenta (ECN, Raw, Cent).
Mejora tu trading. IA Real. Decisiones Reales. La revolución comienza aquí.
