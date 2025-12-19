SeñalesSecciones
Mochammad Farhan Ali

Zoroastaa

Mochammad Farhan Ali
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 2%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
7 (87.50%)
Transacciones Irrentables:
1 (12.50%)
Mejor transacción:
4.42 USD
Peor transacción:
-0.28 USD
Beneficio Bruto:
9.62 USD (559 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.28 USD (1 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (3.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.94 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.89
Actividad comercial:
10.98%
Carga máxima del depósito:
0.37%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
33.36
Transacciones Largas:
6 (75.00%)
Transacciones Cortas:
2 (25.00%)
Factor de Beneficio:
34.36
Beneficio Esperado:
1.17 USD
Beneficio medio:
1.37 USD
Pérdidas medias:
-0.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.28 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.09%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.28 USD (0.06%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.20% (0.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 4
AUDCAD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 7
AUDCAD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 148
AUDCAD 410
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.42 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.28 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.58 × 24
FusionMarkets-Live 2
2.14 × 43
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
4.00 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Trading de Redes Neuronales Híbridas (XAUUSD)

¿Por qué confiar en un bot estándar cuando puedes usar un sistema que aprende? Nuestro AI Forex Robot utiliza Deep Learning para identificar dependencias a largo plazo y cambios de volatilidad en los movimientos del Oro con precisión quirúrgica.

Características Clave:

  • Detección del Régimen de Mercado: Identifica tendencias y rangos automáticamente.

  • Gestión Dinámica del Riesgo: Cambia entre los modos Conservador, Normal y Agresivo según la salud del mercado.

  • Compatibilidad Universal: Funciona con cualquier bróker y tipo de cuenta (ECN, Raw, Cent).

Mejora tu trading. IA Real. Decisiones Reales. La revolución comienza aquí.


No hay comentarios
2025.12.31 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.19 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Zoroastaa
30 USD al mes
2%
0
0
USD
366
USD
4
100%
8
87%
11%
34.35
1.17
USD
0%
1:500
