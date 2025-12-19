El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICTrading-Live29 0.58 × 24 FusionMarkets-Live 2 2.14 × 43 ICMarketsSC-Live24 2.25 × 67 ThreeTraderLimited-Live02 3.43 × 154 ICMarketsSC-Live12 4.00 × 3 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 4.00 × 2 RoboForex-Pro-5 15.93 × 387 SimpleFX-LiveUK 20.50 × 2