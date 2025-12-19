- 成長
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
4.42 USD
最悪のトレード:
-0.28 USD
総利益:
9.62 USD (559 pips)
総損失:
-0.28 USD (1 pips)
最大連続の勝ち:
5 (3.68 USD)
最大連続利益:
5.94 USD (2)
シャープレシオ:
0.89
取引アクティビティ:
10.98%
最大入金額:
0.37%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
33.36
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
34.36
期待されたペイオフ:
1.17 USD
平均利益:
1.37 USD
平均損失:
-0.28 USD
最大連続の負け:
1 (-0.28 USD)
最大連続損失:
-0.28 USD (1)
月間成長:
2.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.28 USD (0.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.20% (0.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|148
|AUDCAD
|410
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.42 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.68 USD
最大連続損失: -0.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.58 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|2.14 × 43
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|4.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
ハイブリッドニューラルネットワーク・トレーディング (XAUUSD)
学習機能のない標準的なボットをいつまで使い続けますか？当社のAI Forex Robotは、ディープラーニング（深層学習）を活用し、ゴールド価格の長期的な相関関係やボラティリティの変化を外科的な精度で特定します。
主な特徴:
-
相場環境認識: トレンド相場とレンジ相場を自動的に判別。
-
ダイナミック・リスク管理: 市場状況に応じて、コンサバティブ、ノーマル、アグレッシブの各モードを自動切り替え。
-
高い汎用性: あらゆる証券会社および口座タイプ（ECN、Raw、セント口座）に対応。
トレードを次世代へ。真のAI。真の意思決定。トレード革命がここから始まります。
レビューなし
