Mochammad Farhan Ali

Zoroastaa

Mochammad Farhan Ali
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
4.42 USD
Worst Trade:
-0.28 USD
Profitto lordo:
9.62 USD (559 pips)
Perdita lorda:
-0.28 USD (1 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.94 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
10.98%
Massimo carico di deposito:
0.37%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
33.36
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
34.36
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
1.37 USD
Perdita media:
-0.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.28 USD (1)
Crescita mensile:
2.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.28 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.20% (0.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
AUDCAD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7
AUDCAD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 148
AUDCAD 410
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.42 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.58 × 24
FusionMarkets-Live 2
2.14 × 43
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
4.00 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Trading con Rete Neurale Ibrida (XAUUSD)

Perché fidarsi di un bot standard quando puoi usare un sistema che impara? Il nostro AI Forex Robot utilizza il Deep Learning per identificare dipendenze a lungo termine e variazioni di volatilità dell'Oro con precisione chirurgica.

Caratteristiche Principali:

  • Rilevamento del Regime di Mercato: Identifica automaticamente trend e fasi laterali.

  • Gestione Dinamica del Rischio: Passa tra le modalità Conservativa, Normale e Aggressiva in base alla salute del mercato.

  • Compatibilità Universale: Funziona con qualsiasi broker e tipo di account (ECN, Raw, Cent).

Potenzia il tuo trading. Vera IA. Vere decisioni. La rivoluzione inizia qui.


Non ci sono recensioni
2025.12.31 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.19 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Zoroastaa
30USD al mese
2%
0
0
USD
366
USD
4
100%
8
87%
11%
34.35
1.17
USD
0%
1:500
Copia

