- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|148
|AUDCAD
|410
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.58 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|2.14 × 43
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|4.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Trading con Rete Neurale Ibrida (XAUUSD)
Perché fidarsi di un bot standard quando puoi usare un sistema che impara? Il nostro AI Forex Robot utilizza il Deep Learning per identificare dipendenze a lungo termine e variazioni di volatilità dell'Oro con precisione chirurgica.
Caratteristiche Principali:
-
Rilevamento del Regime di Mercato: Identifica automaticamente trend e fasi laterali.
-
Gestione Dinamica del Rischio: Passa tra le modalità Conservativa, Normale e Aggressiva in base alla salute del mercato.
-
Compatibilità Universale: Funziona con qualsiasi broker e tipo di account (ECN, Raw, Cent).
Potenzia il tuo trading. Vera IA. Vere decisioni. La rivoluzione inizia qui.
