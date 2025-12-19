SinaisSeções
Mochammad Farhan Ali

Zoroastaa

Mochammad Farhan Ali
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
4.42 USD
Pior negociação:
-0.28 USD
Lucro bruto:
9.62 USD (559 pips)
Perda bruta:
-0.28 USD (1 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (3.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.94 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.89
Atividade de negociação:
10.98%
Depósito máximo carregado:
0.37%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
33.36
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
34.36
Valor esperado:
1.17 USD
Lucro médio:
1.37 USD
Perda média:
-0.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.28 USD (1)
Crescimento mensal:
2.09%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.28 USD (0.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.20% (0.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 4
AUDCAD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 7
AUDCAD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 148
AUDCAD 410
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.42 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.68 USD
Máxima perda consecutiva: -0.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.58 × 24
FusionMarkets-Live 2
2.14 × 43
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
4.00 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Negociação com Rede Neural Híbrida (XAUUSD)

Por que confiar em um robô comum quando você pode usar um sistema que aprende? Nosso AI Forex Robot utiliza Deep Learning para identificar dependências de longo prazo e mudanças de volatilidade no Ouro com precisão cirúrgica.

Recursos Principais:

  • Detecção de Regime de Mercado: Identifica tendências vs. variações automaticamente.

  • Gestão Dinâmica de Risco: Alterna entre os modos Conservador, Normal e Agressivo com base na saúde do mercado.

  • Compatibilidade Universal: Funciona com qualquer corretora e tipo de conta (ECN, Raw, Cent).

Atualize seu trading. IA Real. Decisões Reais. A revolução começa agora.


Sem comentários
2025.12.31 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.19 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
