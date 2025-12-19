- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
4.42 USD
最差交易:
-0.28 USD
毛利:
9.62 USD (559 pips)
毛利亏损:
-0.28 USD (1 pips)
最大连续赢利:
5 (3.68 USD)
最大连续盈利:
5.94 USD (2)
夏普比率:
0.89
交易活动:
10.98%
最大入金加载:
0.37%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 小时
采收率:
33.36
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
34.36
预期回报:
1.17 USD
平均利润:
1.37 USD
平均损失:
-0.28 USD
最大连续失误:
1 (-0.28 USD)
最大连续亏损:
-0.28 USD (1)
每月增长:
2.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.28 USD (0.06%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.20% (0.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|148
|AUDCAD
|410
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.42 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.68 USD
最大连续亏损: -0.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
混合神经网络交易 (XAUUSD)
为什么要信任普通的机器人，而不选择一个会持续学习的系统？我们的 AI Forex Robot 利用深度学习技术，以极高的精度识别黄金价格走势中的长期依赖关系和波动变化。
核心功能：
-
市场环境检测： 自动识别趋势市场与震荡市场。
-
动态风险管理： 根据市场健康状况，在保守、普通和激进模式之间自动切换。
-
广泛的兼容性： 适用于任何经纪商和任何账户类型（ECN、原始点差、分分账户）。
升级您的交易。真正的 AI，真正的决策。人工智能革命从这里开始。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
366
USD
USD
4
100%
8
87%
11%
34.35
1.17
USD
USD
0%
1:500