信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Zoroastaa
Mochammad Farhan Ali

Zoroastaa

Mochammad Farhan Ali
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 2%
FusionMarkets-Live 2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
7 (87.50%)
亏损交易:
1 (12.50%)
最好交易:
4.42 USD
最差交易:
-0.28 USD
毛利:
9.62 USD (559 pips)
毛利亏损:
-0.28 USD (1 pips)
最大连续赢利:
5 (3.68 USD)
最大连续盈利:
5.94 USD (2)
夏普比率:
0.89
交易活动:
10.98%
最大入金加载:
0.37%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 小时
采收率:
33.36
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
34.36
预期回报:
1.17 USD
平均利润:
1.37 USD
平均损失:
-0.28 USD
最大连续失误:
1 (-0.28 USD)
最大连续亏损:
-0.28 USD (1)
每月增长:
2.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.28 USD (0.06%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.20% (0.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 4
AUDCAD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 7
AUDCAD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 148
AUDCAD 410
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.42 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.68 USD
最大连续亏损: -0.28 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.58 × 24
FusionMarkets-Live 2
2.14 × 43
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
4.00 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册

混合神经网络交易 (XAUUSD)

为什么要信任普通的机器人，而不选择一个会持续学习的系统？我们的 AI Forex Robot 利用深度学习技术，以极高的精度识别黄金价格走势中的长期依赖关系和波动变化。

核心功能：

  • 市场环境检测： 自动识别趋势市场与震荡市场。

  • 动态风险管理： 根据市场健康状况，在保守、普通和激进模式之间自动切换。

  • 广泛的兼容性： 适用于任何经纪商和任何账户类型（ECN、原始点差、分分账户）。

升级您的交易。真正的 AI，真正的决策。人工智能革命从这里开始。


没有评论
2025.12.31 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.19 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Zoroastaa
每月30 USD
2%
0
0
USD
366
USD
4
100%
8
87%
11%
34.35
1.17
USD
0%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载