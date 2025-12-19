- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.58 × 24
|
FusionMarkets-Live 2
|2.14 × 43
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|4.00 × 2
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Trading par Réseau Neuronal Hybride (XAUUSD)
Pourquoi faire confiance à un bot standard quand vous pouvez utiliser un système qui apprend ? Notre AI Forex Robot utilise le Deep Learning pour identifier les dépendances à long terme et les changements de volatilité de l'Or avec une précision chirurgicale.
Caractéristiques Clés :
-
Détection du Régime de Marché : Identifie automatiquement les tendances vs les rangements (ranges).
-
Gestion Dynamique des Risques : Bascule entre les modes Conservateur, Normal et Agressif selon l'état du marché.
-
Compatibilité Universelle : Fonctionne avec n'importe quel courtier et tout type de compte (ECN, Raw, Cent).
Améliorez votre trading. Une IA réelle. De vraies décisions. La révolution commence ici.
