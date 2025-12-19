SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Zoroastaa
Mochammad Farhan Ali

Zoroastaa

Mochammad Farhan Ali
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
7 (87.50%)
Perte trades:
1 (12.50%)
Meilleure transaction:
4.42 USD
Pire transaction:
-0.28 USD
Bénéfice brut:
9.62 USD (559 pips)
Perte brute:
-0.28 USD (1 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (3.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5.94 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.89
Activité de trading:
10.98%
Charge de dépôt maximale:
0.37%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
33.36
Longs trades:
6 (75.00%)
Courts trades:
2 (25.00%)
Facteur de profit:
34.36
Rendement attendu:
1.17 USD
Bénéfice moyen:
1.37 USD
Perte moyenne:
-0.28 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.28 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.28 USD (0.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.20% (0.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4
AUDCAD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7
AUDCAD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 148
AUDCAD 410
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.42 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +3.68 USD
Perte consécutive maximale: -0.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.58 × 24
FusionMarkets-Live 2
2.14 × 43
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
4.00 × 2
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Trading par Réseau Neuronal Hybride (XAUUSD)

Pourquoi faire confiance à un bot standard quand vous pouvez utiliser un système qui apprend ? Notre AI Forex Robot utilise le Deep Learning pour identifier les dépendances à long terme et les changements de volatilité de l'Or avec une précision chirurgicale.

Caractéristiques Clés :

  • Détection du Régime de Marché : Identifie automatiquement les tendances vs les rangements (ranges).

  • Gestion Dynamique des Risques : Bascule entre les modes Conservateur, Normal et Agressif selon l'état du marché.

  • Compatibilité Universelle : Fonctionne avec n'importe quel courtier et tout type de compte (ECN, Raw, Cent).

Améliorez votre trading. Une IA réelle. De vraies décisions. La révolution commence ici.


Aucun avis
2025.12.31 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.19 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Zoroastaa
30 USD par mois
2%
0
0
USD
366
USD
4
100%
8
87%
11%
34.35
1.17
USD
0%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.