- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 012
Kârla kapanan işlemler:
414 (40.90%)
Zararla kapanan işlemler:
598 (59.09%)
En iyi işlem:
649.18 USD
En kötü işlem:
-441.10 USD
Brüt kâr:
65 362.02 USD (1 518 390 pips)
Brüt zarar:
-60 453.67 USD (1 388 775 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (393.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 277.34 USD (10)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.27%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
610 (60.28%)
Satış işlemleri:
402 (39.72%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
4.85 USD
Ortalama kâr:
157.88 USD
Ortalama zarar:
-101.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-680.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 430.15 USD (10)
Aylık büyüme:
-14.94%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 194.76 USD
Maksimum:
8 364.24 USD (102.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.19% (8 364.24 USD)
Varlığa göre:
0.18% (20.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|708
|NQ100.R
|143
|GBPJPY
|59
|EURJPY
|27
|AUDJPY
|22
|USDJPY
|15
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|SP500.R
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.2K
|NQ100.R
|105
|GBPJPY
|-309
|EURJPY
|-354
|AUDJPY
|-103
|USDJPY
|-570
|CHFJPY
|-144
|CADJPY
|-121
|GBPUSD
|-46
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|50
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|33
|NZDJPY
|171
|SP500.R
|0
|EURGBP
|-5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|196K
|NQ100.R
|-60K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURJPY
|-2.6K
|AUDJPY
|-328
|USDJPY
|520
|CHFJPY
|-1.4K
|CADJPY
|-4.1K
|GBPUSD
|554
|USDCAD
|-299
|EURNZD
|446
|NZDUSD
|-16
|USDCHF
|144
|NZDJPY
|2K
|SP500.R
|-100
|EURGBP
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +649.18 USD
En kötü işlem: -441 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +393.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -680.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 32
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
87%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
57
0%
1 012
40%
100%
1.08
4.85
USD
USD
56%
1:50