Keitaro Lazuardi Borneo

Experiment

Keitaro Lazuardi Borneo
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 87%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 012
Kârla kapanan işlemler:
414 (40.90%)
Zararla kapanan işlemler:
598 (59.09%)
En iyi işlem:
649.18 USD
En kötü işlem:
-441.10 USD
Brüt kâr:
65 362.02 USD (1 518 390 pips)
Brüt zarar:
-60 453.67 USD (1 388 775 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (393.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 277.34 USD (10)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.27%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
610 (60.28%)
Satış işlemleri:
402 (39.72%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
4.85 USD
Ortalama kâr:
157.88 USD
Ortalama zarar:
-101.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-680.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 430.15 USD (10)
Aylık büyüme:
-14.94%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 194.76 USD
Maksimum:
8 364.24 USD (102.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.19% (8 364.24 USD)
Varlığa göre:
0.18% (20.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 708
NQ100.R 143
GBPJPY 59
EURJPY 27
AUDJPY 22
USDJPY 15
CHFJPY 9
CADJPY 8
GBPUSD 7
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
SP500.R 1
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.2K
NQ100.R 105
GBPJPY -309
EURJPY -354
AUDJPY -103
USDJPY -570
CHFJPY -144
CADJPY -121
GBPUSD -46
USDCAD -42
EURNZD 50
NZDUSD -1
USDCHF 33
NZDJPY 171
SP500.R 0
EURGBP -5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 196K
NQ100.R -60K
GBPJPY -1.2K
EURJPY -2.6K
AUDJPY -328
USDJPY 520
CHFJPY -1.4K
CADJPY -4.1K
GBPUSD 554
USDCAD -299
EURNZD 446
NZDUSD -16
USDCHF 144
NZDJPY 2K
SP500.R -100
EURGBP 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +649.18 USD
En kötü işlem: -441 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +393.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -680.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 32
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.76% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Experiment
Ayda 99 USD
87%
0
0
USD
11K
USD
57
0%
1 012
40%
100%
1.08
4.85
USD
56%
1:50
