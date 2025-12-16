СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Experiment
Keitaro Lazuardi Borneo

Experiment

Keitaro Lazuardi Borneo
0 отзывов
Надежность
58 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2024 77%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 024
Прибыльных трейдов:
418 (40.82%)
Убыточных трейдов:
606 (59.18%)
Лучший трейд:
649.18 USD
Худший трейд:
-441.10 USD
Общая прибыль:
66 200.10 USD (1 533 390 pips)
Общий убыток:
-61 866.27 USD (1 407 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (393.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 277.34 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
82.86%
Макс. загрузка депозита:
5.22%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
620 (60.55%)
Коротких трейдов:
404 (39.45%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
4.23 USD
Средняя прибыль:
158.37 USD
Средний убыток:
-102.09 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-680.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 430.15 USD (10)
Прирост в месяц:
-11.91%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 194.76 USD
Максимальная:
8 364.24 USD (102.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.19% (8 364.24 USD)
По эквити:
3.15% (349.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 718
NQ100.R 143
GBPJPY 59
EURJPY 28
AUDJPY 22
USDJPY 15
CADJPY 9
CHFJPY 9
GBPUSD 7
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
SP500.R 1
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.7K
NQ100.R 105
GBPJPY -309
EURJPY -230
AUDJPY -103
USDJPY -570
CADJPY -262
CHFJPY -144
GBPUSD -46
USDCAD -42
EURNZD 50
NZDUSD -1
USDCHF 33
NZDJPY 171
SP500.R 0
EURGBP -5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 192K
NQ100.R -60K
GBPJPY -1.2K
EURJPY -1.6K
AUDJPY -328
USDJPY 520
CADJPY -5.1K
CHFJPY -1.4K
GBPUSD 554
USDCAD -299
EURNZD 446
NZDUSD -16
USDCHF 144
NZDJPY 2K
SP500.R -100
EURGBP 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +649.18 USD
Худший трейд: -441 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +393.01 USD
Макс. убыток в серии: -680.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 32
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
еще 307...
Нет отзывов
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.76% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Experiment
99 USD в месяц
77%
0
0
USD
11K
USD
58
0%
1 024
40%
83%
1.07
4.23
USD
56%
1:50
