- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 024
Прибыльных трейдов:
418 (40.82%)
Убыточных трейдов:
606 (59.18%)
Лучший трейд:
649.18 USD
Худший трейд:
-441.10 USD
Общая прибыль:
66 200.10 USD (1 533 390 pips)
Общий убыток:
-61 866.27 USD (1 407 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (393.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 277.34 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
82.86%
Макс. загрузка депозита:
5.22%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
620 (60.55%)
Коротких трейдов:
404 (39.45%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
4.23 USD
Средняя прибыль:
158.37 USD
Средний убыток:
-102.09 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-680.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 430.15 USD (10)
Прирост в месяц:
-11.91%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 194.76 USD
Максимальная:
8 364.24 USD (102.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.19% (8 364.24 USD)
По эквити:
3.15% (349.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|718
|NQ100.R
|143
|GBPJPY
|59
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|22
|USDJPY
|15
|CADJPY
|9
|CHFJPY
|9
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|SP500.R
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.7K
|NQ100.R
|105
|GBPJPY
|-309
|EURJPY
|-230
|AUDJPY
|-103
|USDJPY
|-570
|CADJPY
|-262
|CHFJPY
|-144
|GBPUSD
|-46
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|50
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|33
|NZDJPY
|171
|SP500.R
|0
|EURGBP
|-5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|192K
|NQ100.R
|-60K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-328
|USDJPY
|520
|CADJPY
|-5.1K
|CHFJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|554
|USDCAD
|-299
|EURNZD
|446
|NZDUSD
|-16
|USDCHF
|144
|NZDJPY
|2K
|SP500.R
|-100
|EURGBP
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +649.18 USD
Худший трейд: -441 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +393.01 USD
Макс. убыток в серии: -680.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 32
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
