シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Experiment
Keitaro Lazuardi Borneo

Experiment

Keitaro Lazuardi Borneo
レビュー0件
信頼性
58週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 68%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 027
利益トレード:
418 (40.70%)
損失トレード:
609 (59.30%)
ベストトレード:
649.18 USD
最悪のトレード:
-441.10 USD
総利益:
66 200.10 USD (1 533 390 pips)
総損失:
-62 368.99 USD (1 414 115 pips)
最大連続の勝ち:
11 (393.01 USD)
最大連続利益:
2 277.34 USD (10)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
68.41%
最大入金額:
5.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
623 (60.66%)
短いトレード:
404 (39.34%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
3.73 USD
平均利益:
158.37 USD
平均損失:
-102.41 USD
最大連続の負け:
15 (-680.59 USD)
最大連続損失:
-2 430.15 USD (10)
月間成長:
-14.19%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 194.76 USD
最大の:
8 364.24 USD (102.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
56.19% (8 364.24 USD)
エクイティによる:
3.15% (349.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 721
NQ100.R 143
GBPJPY 59
EURJPY 28
AUDJPY 22
USDJPY 15
CADJPY 9
CHFJPY 9
GBPUSD 7
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
SP500.R 1
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.2K
NQ100.R 105
GBPJPY -309
EURJPY -230
AUDJPY -103
USDJPY -570
CADJPY -262
CHFJPY -144
GBPUSD -46
USDCAD -42
EURNZD 50
NZDUSD -1
USDCHF 33
NZDJPY 171
SP500.R 0
EURGBP -5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 186K
NQ100.R -60K
GBPJPY -1.2K
EURJPY -1.6K
AUDJPY -328
USDJPY 520
CADJPY -5.1K
CHFJPY -1.4K
GBPUSD 554
USDCAD -299
EURNZD 446
NZDUSD -16
USDCHF 144
NZDJPY 2K
SP500.R -100
EURGBP 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +649.18 USD
最悪のトレード: -441 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +393.01 USD
最大連続損失: -680.59 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.76% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください