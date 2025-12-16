- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 027
利益トレード:
418 (40.70%)
損失トレード:
609 (59.30%)
ベストトレード:
649.18 USD
最悪のトレード:
-441.10 USD
総利益:
66 200.10 USD (1 533 390 pips)
総損失:
-62 368.99 USD (1 414 115 pips)
最大連続の勝ち:
11 (393.01 USD)
最大連続利益:
2 277.34 USD (10)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
68.41%
最大入金額:
5.22%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
623 (60.66%)
短いトレード:
404 (39.34%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
3.73 USD
平均利益:
158.37 USD
平均損失:
-102.41 USD
最大連続の負け:
15 (-680.59 USD)
最大連続損失:
-2 430.15 USD (10)
月間成長:
-14.19%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 194.76 USD
最大の:
8 364.24 USD (102.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
56.19% (8 364.24 USD)
エクイティによる:
3.15% (349.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|721
|NQ100.R
|143
|GBPJPY
|59
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|22
|USDJPY
|15
|CADJPY
|9
|CHFJPY
|9
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|SP500.R
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.2K
|NQ100.R
|105
|GBPJPY
|-309
|EURJPY
|-230
|AUDJPY
|-103
|USDJPY
|-570
|CADJPY
|-262
|CHFJPY
|-144
|GBPUSD
|-46
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|50
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|33
|NZDJPY
|171
|SP500.R
|0
|EURGBP
|-5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|186K
|NQ100.R
|-60K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-328
|USDJPY
|520
|CADJPY
|-5.1K
|CHFJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|554
|USDCAD
|-299
|EURNZD
|446
|NZDUSD
|-16
|USDCHF
|144
|NZDJPY
|2K
|SP500.R
|-100
|EURGBP
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +649.18 USD
最悪のトレード: -441 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +393.01 USD
最大連続損失: -680.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 32
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
