Keitaro Lazuardi Borneo

Experiment

Keitaro Lazuardi Borneo
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 87%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 012
Profit Trade:
414 (40.90%)
Loss Trade:
598 (59.09%)
Best Trade:
649.18 USD
Worst Trade:
-441.10 USD
Profitto lordo:
65 362.02 USD (1 518 390 pips)
Perdita lorda:
-60 453.67 USD (1 388 775 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (393.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 277.34 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.27%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
610 (60.28%)
Short Trade:
402 (39.72%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
4.85 USD
Profitto medio:
157.88 USD
Perdita media:
-101.09 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-680.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 430.15 USD (10)
Crescita mensile:
-14.94%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 194.76 USD
Massimale:
8 364.24 USD (102.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.19% (8 364.24 USD)
Per equità:
0.18% (20.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 708
NQ100.R 143
GBPJPY 59
EURJPY 27
AUDJPY 22
USDJPY 15
CHFJPY 9
CADJPY 8
GBPUSD 7
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
SP500.R 1
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.2K
NQ100.R 105
GBPJPY -309
EURJPY -354
AUDJPY -103
USDJPY -570
CHFJPY -144
CADJPY -121
GBPUSD -46
USDCAD -42
EURNZD 50
NZDUSD -1
USDCHF 33
NZDJPY 171
SP500.R 0
EURGBP -5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 196K
NQ100.R -60K
GBPJPY -1.2K
EURJPY -2.6K
AUDJPY -328
USDJPY 520
CHFJPY -1.4K
CADJPY -4.1K
GBPUSD 554
USDCAD -299
EURNZD 446
NZDUSD -16
USDCHF 144
NZDJPY 2K
SP500.R -100
EURGBP 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +649.18 USD
Worst Trade: -441 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +393.01 USD
Massima perdita consecutiva: -680.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 32
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
306 più
Non ci sono recensioni
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.76% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
