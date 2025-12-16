- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 012
Profit Trade:
414 (40.90%)
Loss Trade:
598 (59.09%)
Best Trade:
649.18 USD
Worst Trade:
-441.10 USD
Profitto lordo:
65 362.02 USD (1 518 390 pips)
Perdita lorda:
-60 453.67 USD (1 388 775 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (393.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 277.34 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.27%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
610 (60.28%)
Short Trade:
402 (39.72%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
4.85 USD
Profitto medio:
157.88 USD
Perdita media:
-101.09 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-680.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 430.15 USD (10)
Crescita mensile:
-14.94%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 194.76 USD
Massimale:
8 364.24 USD (102.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.19% (8 364.24 USD)
Per equità:
0.18% (20.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|708
|NQ100.R
|143
|GBPJPY
|59
|EURJPY
|27
|AUDJPY
|22
|USDJPY
|15
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|SP500.R
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.2K
|NQ100.R
|105
|GBPJPY
|-309
|EURJPY
|-354
|AUDJPY
|-103
|USDJPY
|-570
|CHFJPY
|-144
|CADJPY
|-121
|GBPUSD
|-46
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|50
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|33
|NZDJPY
|171
|SP500.R
|0
|EURGBP
|-5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|196K
|NQ100.R
|-60K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURJPY
|-2.6K
|AUDJPY
|-328
|USDJPY
|520
|CHFJPY
|-1.4K
|CADJPY
|-4.1K
|GBPUSD
|554
|USDCAD
|-299
|EURNZD
|446
|NZDUSD
|-16
|USDCHF
|144
|NZDJPY
|2K
|SP500.R
|-100
|EURGBP
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +649.18 USD
Worst Trade: -441 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +393.01 USD
Massima perdita consecutiva: -680.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 32
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
306 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
87%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
57
0%
1 012
40%
100%
1.08
4.85
USD
USD
56%
1:50