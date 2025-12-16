- 자본
- 축소
트레이드:
1 041
이익 거래:
427 (41.01%)
손실 거래:
614 (58.98%)
최고의 거래:
649.18 USD
최악의 거래:
-441.10 USD
총 수익:
68 610.11 USD (1 569 483 pips)
총 손실:
-63 225.40 USD (1 428 715 pips)
연속 최대 이익:
11 (393.01 USD)
2 277.34 USD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
56.12%
최대 입금량:
5.22%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
0.64
롱(주식매수):
635 (61.00%)
숏(주식차입매도):
406 (39.00%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
5.17 USD
평균 이익:
160.68 USD
평균 손실:
-102.97 USD
연속 최대 손실:
15 (-680.59 USD)
연속 최대 손실:
-2 430.15 USD (10)
월별 성장률:
8.48%
연간 예측:
102.88%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 194.76 USD
최대한의:
8 364.24 USD (102.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
56.19% (8 364.24 USD)
자본금별:
3.15% (349.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|735
|NQ100.R
|143
|GBPJPY
|59
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|22
|USDJPY
|15
|CADJPY
|9
|CHFJPY
|9
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|SP500.R
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.7K
|NQ100.R
|105
|GBPJPY
|-309
|EURJPY
|-230
|AUDJPY
|-103
|USDJPY
|-570
|CADJPY
|-262
|CHFJPY
|-144
|GBPUSD
|-46
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|50
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|33
|NZDJPY
|171
|SP500.R
|0
|EURGBP
|-5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|207K
|NQ100.R
|-60K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-328
|USDJPY
|520
|CADJPY
|-5.1K
|CHFJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|554
|USDCAD
|-299
|EURNZD
|446
|NZDUSD
|-16
|USDCHF
|144
|NZDJPY
|2K
|SP500.R
|-100
|EURGBP
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +649.18 USD
최악의 거래: -441 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +393.01 USD
연속 최대 손실: -680.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 32
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
95%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
60
0%
1 041
41%
56%
1.08
5.17
USD
USD
56%
1:50