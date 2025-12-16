시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Experiment
Keitaro Lazuardi Borneo

Experiment

Keitaro Lazuardi Borneo
0 리뷰
안정성
60
0 / 0 USD
월별 99 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 95%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 041
이익 거래:
427 (41.01%)
손실 거래:
614 (58.98%)
최고의 거래:
649.18 USD
최악의 거래:
-441.10 USD
총 수익:
68 610.11 USD (1 569 483 pips)
총 손실:
-63 225.40 USD (1 428 715 pips)
연속 최대 이익:
11 (393.01 USD)
연속 최대 이익:
2 277.34 USD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
56.12%
최대 입금량:
5.22%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
0.64
롱(주식매수):
635 (61.00%)
숏(주식차입매도):
406 (39.00%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
5.17 USD
평균 이익:
160.68 USD
평균 손실:
-102.97 USD
연속 최대 손실:
15 (-680.59 USD)
연속 최대 손실:
-2 430.15 USD (10)
월별 성장률:
8.48%
연간 예측:
102.88%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 194.76 USD
최대한의:
8 364.24 USD (102.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
56.19% (8 364.24 USD)
자본금별:
3.15% (349.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 735
NQ100.R 143
GBPJPY 59
EURJPY 28
AUDJPY 22
USDJPY 15
CADJPY 9
CHFJPY 9
GBPUSD 7
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
SP500.R 1
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 6.7K
NQ100.R 105
GBPJPY -309
EURJPY -230
AUDJPY -103
USDJPY -570
CADJPY -262
CHFJPY -144
GBPUSD -46
USDCAD -42
EURNZD 50
NZDUSD -1
USDCHF 33
NZDJPY 171
SP500.R 0
EURGBP -5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 207K
NQ100.R -60K
GBPJPY -1.2K
EURJPY -1.6K
AUDJPY -328
USDJPY 520
CADJPY -5.1K
CHFJPY -1.4K
GBPUSD 554
USDCAD -299
EURNZD 446
NZDUSD -16
USDCHF 144
NZDJPY 2K
SP500.R -100
EURGBP 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +649.18 USD
최악의 거래: -441 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +393.01 USD
연속 최대 손실: -680.59 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 32
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
308 더...
리뷰 없음
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.76% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.