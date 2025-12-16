SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Experiment
Keitaro Lazuardi Borneo

Experiment

Keitaro Lazuardi Borneo
0 comentários
Confiabilidade
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2024 68%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 027
Negociações com lucro:
418 (40.70%)
Negociações com perda:
609 (59.30%)
Melhor negociação:
649.18 USD
Pior negociação:
-441.10 USD
Lucro bruto:
66 200.10 USD (1 533 390 pips)
Perda bruta:
-62 368.99 USD (1 414 115 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (393.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 277.34 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
68.41%
Depósito máximo carregado:
5.22%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
623 (60.66%)
Negociações curtas:
404 (39.34%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
3.73 USD
Lucro médio:
158.37 USD
Perda média:
-102.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-680.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 430.15 USD (10)
Crescimento mensal:
-14.19%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 194.76 USD
Máximo:
8 364.24 USD (102.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
56.19% (8 364.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.15% (349.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 721
NQ100.R 143
GBPJPY 59
EURJPY 28
AUDJPY 22
USDJPY 15
CADJPY 9
CHFJPY 9
GBPUSD 7
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
SP500.R 1
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.2K
NQ100.R 105
GBPJPY -309
EURJPY -230
AUDJPY -103
USDJPY -570
CADJPY -262
CHFJPY -144
GBPUSD -46
USDCAD -42
EURNZD 50
NZDUSD -1
USDCHF 33
NZDJPY 171
SP500.R 0
EURGBP -5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 186K
NQ100.R -60K
GBPJPY -1.2K
EURJPY -1.6K
AUDJPY -328
USDJPY 520
CADJPY -5.1K
CHFJPY -1.4K
GBPUSD 554
USDCAD -299
EURNZD 446
NZDUSD -16
USDCHF 144
NZDJPY 2K
SP500.R -100
EURGBP 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +649.18 USD
Pior negociação: -441 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +393.01 USD
Máxima perda consecutiva: -680.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 32
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
307 mais ...
Sem comentários
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.76% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
