- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 027
Negociações com lucro:
418 (40.70%)
Negociações com perda:
609 (59.30%)
Melhor negociação:
649.18 USD
Pior negociação:
-441.10 USD
Lucro bruto:
66 200.10 USD (1 533 390 pips)
Perda bruta:
-62 368.99 USD (1 414 115 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (393.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 277.34 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
68.41%
Depósito máximo carregado:
5.22%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
623 (60.66%)
Negociações curtas:
404 (39.34%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
3.73 USD
Lucro médio:
158.37 USD
Perda média:
-102.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-680.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 430.15 USD (10)
Crescimento mensal:
-14.19%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 194.76 USD
Máximo:
8 364.24 USD (102.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
56.19% (8 364.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.15% (349.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|721
|NQ100.R
|143
|GBPJPY
|59
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|22
|USDJPY
|15
|CADJPY
|9
|CHFJPY
|9
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|SP500.R
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.2K
|NQ100.R
|105
|GBPJPY
|-309
|EURJPY
|-230
|AUDJPY
|-103
|USDJPY
|-570
|CADJPY
|-262
|CHFJPY
|-144
|GBPUSD
|-46
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|50
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|33
|NZDJPY
|171
|SP500.R
|0
|EURGBP
|-5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|186K
|NQ100.R
|-60K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-328
|USDJPY
|520
|CADJPY
|-5.1K
|CHFJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|554
|USDCAD
|-299
|EURNZD
|446
|NZDUSD
|-16
|USDCHF
|144
|NZDJPY
|2K
|SP500.R
|-100
|EURGBP
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +649.18 USD
Pior negociação: -441 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +393.01 USD
Máxima perda consecutiva: -680.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 32
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
307 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
68%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
58
0%
1 027
40%
68%
1.06
3.73
USD
USD
56%
1:50