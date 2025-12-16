SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Experiment
Keitaro Lazuardi Borneo

Experiment

Keitaro Lazuardi Borneo
0 comentarios
Fiabilidad
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2024 68%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 027
Transacciones Rentables:
418 (40.70%)
Transacciones Irrentables:
609 (59.30%)
Mejor transacción:
649.18 USD
Peor transacción:
-441.10 USD
Beneficio Bruto:
66 200.10 USD (1 533 390 pips)
Pérdidas Brutas:
-62 368.99 USD (1 414 115 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (393.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 277.34 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
68.41%
Carga máxima del depósito:
5.22%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
0.46
Transacciones Largas:
623 (60.66%)
Transacciones Cortas:
404 (39.34%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
3.73 USD
Beneficio medio:
158.37 USD
Pérdidas medias:
-102.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-680.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 430.15 USD (10)
Crecimiento al mes:
-14.19%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 194.76 USD
Máxima:
8 364.24 USD (102.38%)
Reducción relativa:
De balance:
56.19% (8 364.24 USD)
De fondos:
3.15% (349.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 721
NQ100.R 143
GBPJPY 59
EURJPY 28
AUDJPY 22
USDJPY 15
CADJPY 9
CHFJPY 9
GBPUSD 7
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
SP500.R 1
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.2K
NQ100.R 105
GBPJPY -309
EURJPY -230
AUDJPY -103
USDJPY -570
CADJPY -262
CHFJPY -144
GBPUSD -46
USDCAD -42
EURNZD 50
NZDUSD -1
USDCHF 33
NZDJPY 171
SP500.R 0
EURGBP -5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 186K
NQ100.R -60K
GBPJPY -1.2K
EURJPY -1.6K
AUDJPY -328
USDJPY 520
CADJPY -5.1K
CHFJPY -1.4K
GBPUSD 554
USDCAD -299
EURNZD 446
NZDUSD -16
USDCHF 144
NZDJPY 2K
SP500.R -100
EURGBP 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +649.18 USD
Peor transacción: -441 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +393.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -680.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 32
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
otros 307...
No hay comentarios
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.76% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
