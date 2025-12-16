SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Experiment
Keitaro Lazuardi Borneo

Experiment

Keitaro Lazuardi Borneo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
58 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 65%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 028
Gewinntrades:
418 (40.66%)
Verlusttrades:
610 (59.34%)
Bester Trade:
649.18 USD
Schlechtester Trade:
-441.10 USD
Bruttoprofit:
66 200.10 USD (1 533 390 pips)
Bruttoverlust:
-62 580.60 USD (1 416 715 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (393.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 277.34 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
66.62%
Max deposit load:
5.22%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
0.43
Long-Positionen:
624 (60.70%)
Short-Positionen:
404 (39.30%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
3.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
158.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-102.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-680.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 430.15 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-20.36%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 194.76 USD
Maximaler:
8 364.24 USD (102.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
56.19% (8 364.24 USD)
Kapital:
3.15% (349.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 722
NQ100.R 143
GBPJPY 59
EURJPY 28
AUDJPY 22
USDJPY 15
CADJPY 9
CHFJPY 9
GBPUSD 7
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
SP500.R 1
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5K
NQ100.R 105
GBPJPY -309
EURJPY -230
AUDJPY -103
USDJPY -570
CADJPY -262
CHFJPY -144
GBPUSD -46
USDCAD -42
EURNZD 50
NZDUSD -1
USDCHF 33
NZDJPY 171
SP500.R 0
EURGBP -5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 183K
NQ100.R -60K
GBPJPY -1.2K
EURJPY -1.6K
AUDJPY -328
USDJPY 520
CADJPY -5.1K
CHFJPY -1.4K
GBPUSD 554
USDCAD -299
EURNZD 446
NZDUSD -16
USDCHF 144
NZDJPY 2K
SP500.R -100
EURGBP 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +649.18 USD
Schlechtester Trade: -441 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +393.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -680.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 32
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
noch 307 ...
Keine Bewertungen
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.76% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.