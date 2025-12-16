- 成长
交易:
1 026
盈利交易:
418 (40.74%)
亏损交易:
608 (59.26%)
最好交易:
649.18 USD
最差交易:
-441.10 USD
毛利:
66 200.10 USD (1 533 390 pips)
毛利亏损:
-62 207.39 USD (1 412 115 pips)
最大连续赢利:
11 (393.01 USD)
最大连续盈利:
2 277.34 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
71.74%
最大入金加载:
5.22%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.48
长期交易:
622 (60.62%)
短期交易:
404 (39.38%)
利润因子:
1.06
预期回报:
3.89 USD
平均利润:
158.37 USD
平均损失:
-102.31 USD
最大连续失误:
15 (-680.59 USD)
最大连续亏损:
-2 430.15 USD (10)
每月增长:
-14.92%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 194.76 USD
最大值:
8 364.24 USD (102.38%)
相对跌幅:
结余:
56.19% (8 364.24 USD)
净值:
3.15% (349.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|720
|NQ100.R
|143
|GBPJPY
|59
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|22
|USDJPY
|15
|CADJPY
|9
|CHFJPY
|9
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|SP500.R
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.3K
|NQ100.R
|105
|GBPJPY
|-309
|EURJPY
|-230
|AUDJPY
|-103
|USDJPY
|-570
|CADJPY
|-262
|CHFJPY
|-144
|GBPUSD
|-46
|USDCAD
|-42
|EURNZD
|50
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|33
|NZDJPY
|171
|SP500.R
|0
|EURGBP
|-5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|188K
|NQ100.R
|-60K
|GBPJPY
|-1.2K
|EURJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-328
|USDJPY
|520
|CADJPY
|-5.1K
|CHFJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|554
|USDCAD
|-299
|EURNZD
|446
|NZDUSD
|-16
|USDCHF
|144
|NZDJPY
|2K
|SP500.R
|-100
|EURGBP
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +649.18 USD
最差交易: -441 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +393.01 USD
最大连续亏损: -680.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 32
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
71%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
58
0%
1 026
40%
72%
1.06
3.89
USD
USD
56%
1:50