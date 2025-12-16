信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Experiment
Keitaro Lazuardi Borneo

Experiment

Keitaro Lazuardi Borneo
0条评论
可靠性
58
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2024 71%
MaxrichGroup-Real
1:50
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 026
盈利交易:
418 (40.74%)
亏损交易:
608 (59.26%)
最好交易:
649.18 USD
最差交易:
-441.10 USD
毛利:
66 200.10 USD (1 533 390 pips)
毛利亏损:
-62 207.39 USD (1 412 115 pips)
最大连续赢利:
11 (393.01 USD)
最大连续盈利:
2 277.34 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
71.74%
最大入金加载:
5.22%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.48
长期交易:
622 (60.62%)
短期交易:
404 (39.38%)
利润因子:
1.06
预期回报:
3.89 USD
平均利润:
158.37 USD
平均损失:
-102.31 USD
最大连续失误:
15 (-680.59 USD)
最大连续亏损:
-2 430.15 USD (10)
每月增长:
-14.92%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 194.76 USD
最大值:
8 364.24 USD (102.38%)
相对跌幅:
结余:
56.19% (8 364.24 USD)
净值:
3.15% (349.26 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 720
NQ100.R 143
GBPJPY 59
EURJPY 28
AUDJPY 22
USDJPY 15
CADJPY 9
CHFJPY 9
GBPUSD 7
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
SP500.R 1
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.3K
NQ100.R 105
GBPJPY -309
EURJPY -230
AUDJPY -103
USDJPY -570
CADJPY -262
CHFJPY -144
GBPUSD -46
USDCAD -42
EURNZD 50
NZDUSD -1
USDCHF 33
NZDJPY 171
SP500.R 0
EURGBP -5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 188K
NQ100.R -60K
GBPJPY -1.2K
EURJPY -1.6K
AUDJPY -328
USDJPY 520
CADJPY -5.1K
CHFJPY -1.4K
GBPUSD 554
USDCAD -299
EURNZD 446
NZDUSD -16
USDCHF 144
NZDJPY 2K
SP500.R -100
EURGBP 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +649.18 USD
最差交易: -441 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +393.01 USD
最大连续亏损: -680.59 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 32
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
307 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.76% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Experiment
每月99 USD
71%
0
0
USD
10K
USD
58
0%
1 026
40%
72%
1.06
3.89
USD
56%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载