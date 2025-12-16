SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Experiment
Keitaro Lazuardi Borneo

Experiment

Keitaro Lazuardi Borneo
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 87%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 012
Bénéfice trades:
414 (40.90%)
Perte trades:
598 (59.09%)
Meilleure transaction:
649.18 USD
Pire transaction:
-441.10 USD
Bénéfice brut:
65 362.02 USD (1 518 390 pips)
Perte brute:
-60 453.67 USD (1 388 775 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (393.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 277.34 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.27%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
0.59
Longs trades:
610 (60.28%)
Courts trades:
402 (39.72%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
4.85 USD
Bénéfice moyen:
157.88 USD
Perte moyenne:
-101.09 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-680.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 430.15 USD (10)
Croissance mensuelle:
-14.94%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 194.76 USD
Maximal:
8 364.24 USD (102.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.19% (8 364.24 USD)
Par fonds propres:
0.18% (20.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 708
NQ100.R 143
GBPJPY 59
EURJPY 27
AUDJPY 22
USDJPY 15
CHFJPY 9
CADJPY 8
GBPUSD 7
USDCAD 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
USDCHF 2
NZDJPY 2
SP500.R 1
EURGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6.2K
NQ100.R 105
GBPJPY -309
EURJPY -354
AUDJPY -103
USDJPY -570
CHFJPY -144
CADJPY -121
GBPUSD -46
USDCAD -42
EURNZD 50
NZDUSD -1
USDCHF 33
NZDJPY 171
SP500.R 0
EURGBP -5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 196K
NQ100.R -60K
GBPJPY -1.2K
EURJPY -2.6K
AUDJPY -328
USDJPY 520
CHFJPY -1.4K
CADJPY -4.1K
GBPUSD 554
USDCAD -299
EURNZD 446
NZDUSD -16
USDCHF 144
NZDJPY 2K
SP500.R -100
EURGBP 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +649.18 USD
Pire transaction: -441 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +393.01 USD
Perte consécutive maximale: -680.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 32
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
306 plus...
Aucun avis
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.76% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.